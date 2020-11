Alegeri in Republica Moldova. Criza de buletine la sectii din Italia si Germania. S-a depasit numarul de voturi din primul tur in Diaspora

In aceste sectii, numarul buletinelor de vot nu vor ajunge pentru toti alegatorii care s-au prezentat sa voteze. Astfel, s-a creat aglomeratie la sectiile de votare de la Parma, Mestre, Milano, Verona, Bologna si Brescia, in nordul Italiei, precum si la Frankfurt pe Main, in Germania, la o sectie de votare deschisa pe un stadion.La Frankfurt pe Main, imaginile prezentate surprind cozi de sute de metri, autoritatile electorale exprimandu-si temerea ca cele cinci mii de buletine de vot primite se vor epuiza inainte ca toti alegatorii sa voteze."Recomandam cetatenilor care se afla inca in randurile de asteptare sa foloseasca posibilitatea de votare si de la sectiile din alte orase: ex. Stuttgart, Kassel, Strasbourg", se spune intr-o postare pe Facebook a Consulatului general al R. Moldova la Frankfurt pe Main.Moldovenii din diaspora au demonstrat o mobilizare fara precedent in alegerile prezidentiale din 15 noiembrie. 167.000 de cetateni stabiliti in strainatate au votat pana la ora 16.00, iar cifra ar urma sa creasca luand in calcul ca au mai ramas cinci ore pana la inchiderea sectiilor de votare.Cei mai activi au fost cetatenii din Belgia Cehia , Franta, Germania, Irlanda, Italia, Romania, Federatia Rusa, Portugalia , Spania, Regatul Tarilor de Jos, Turcia , Marea Britanie si Israel In primul tur al alegerilor prezidentiale, in total, in diaspora au votat 149.840 de moldoveni. Candidata PAS in alegerile prezidentiale din 1 noiembrie, Maia Sandu, a invins categoric si la sectiile de votare din afara tarii, acolo unde a obtinut 70,12% din voturi. Astfel, pentru Maia Sandu si-au dat votul nu mai putin de 104.605 de cetateni stabiliti in strainatate.