Coreea de Sud inchide comertul cu Phenianul, din cauza scufundarii navei

Presedintele sud-coreean Lee Myung-bak a declarat luni ca tara sa opreste complet comertul cu Phenianul si toate investitiile in Coreea de Nord, in urma incidentului in care o nava sud-coreeana a fost scufundata de o torpila nord-coreaana, in luna martie, 46 de persoane pierzandu-si viata.

Seful de stat a cerut shimbarea "regimului stalinist" din Coreea de Nord, relateaza The Washington Post. Masurile au fost anuntate intr-o adresare a presedintelui catre natiune.

Printre altele, Lee Myung-bak a punctat ca tara sa a "tolerat brutalitatea Coreei de Nord", in speranta instaurarii pacii. "Dar acum lucrurile sunt diferite. Coreea de Nord va plati un pret care corespunde cu actiunile sale provocatoare".

Presedintele a subliniat ca nicio nava nord-coreeana nu va mai putea intra in apele sale teritoriale.

Un oficial american ce a calatorit cu secretarul de stat Hillary Clinton in China a declarat recent ca SUA va sustine orice masuri pe care Coreea de Sud le va anunta impotriva Seulului.