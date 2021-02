Italia are un nou prim-ministru. Cine este "Super Mario", economistul respectat care va forma noul guvern intr-o perioada critica

Draghi va depune juramantul sambata la amiaza (ora 11.00 GMT), a anuntat presedintia de la Roma.Economistul in varsta de 73 de ani a prezentat o lista a cabinetului pe care figureaza atat tehnocrati, cat si politicieni din coalitia extinsa pe care a reusit sa o formeze.Doar formatiunea de extrema dreapta Fratelli d'Italia a anuntat de la inceput ca va vota impotriva noului guvern. Matteo Salvini, liderul partidului de dreapta Liga, care ceruse de mai multe ori alegeri anticipate, si-a schimbat pozitia si a anuntat ca ii va acorda sprijin "neconditionat" lui Draghi.Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, i-a cerut lui Draghi sa accepte postul de prim-ministru dupa ce fostul executiv condus de Giuseppe Conte a fost inlaturat in ianuarie, in urma unor conflicte politice in coalitia de guvernamant. Sarcina noului premier este de a combate epidemia de coronavirus in acelasi timp cu criza economica.Ministru de externe in noul guvern de la Roma ramane Luigi Di Maio, lider al Miscarii 5 Stele.Giancarlo Giorgetti din partidul Liga va fi ministrul industriilor.Andrea Orlando, din Partidul Democrat, de centru-stanga, va prelua portofoliul muncii.Printre tehnocratii care vor ocupa posturi cheie se numara Daniele Franco, director general al Bancii Italiei, numit ministru al economiei, si Roberto Cingolani, fizician si specialist in informatica, pe functia nou infiintata de ministru pentru tranzitia ecologica.Ministru al justitiei va fi experta Marta Cartabia, presedinta a Curtii Constitutionale pana in decembrie anul trecut.Roberto Speranza ramane ministru al sanatatii.Agentia dpa observa ca politicienii vor fi totusi mai numerosi decat tehnocratii.Mario Draghi a fost presedintele Bancii Centrale Europene intr-o perioada critica pentru Euro si s-a ales cu renumele "Super Mario" dupa ce a directionat solutionarea crizei datoriilor in zona Euro in 2012 Este considerat printre cei mai influenti economisti din Europa si are de solutionat o criza interna dificila, odata cu preluarea guvernului in Italia.