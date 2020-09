Ministrii de externe din UE nu au adoptat sanctiuni impotriva regimului din Belarus

Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko nu a cedat nici dupa sase saptamani de proteste care au urmat realegerii sale controversate, in 9 august.Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a observat "o vointa clara de a adopta sanctiuni", insa nu s-a intrunit unanimitatea necesara. "Daca nu vom putea fi in stare (sa aprobam sanctiuni), este in joc credibilitatea noastra", a declarat el intr-o conferinta de presa.Ciprul a insistat ca va fi de acord cu sanctiuni doar daca UE adopta masuri similare si impotriva Turciei, in contextul tensiunilor din estul Mediteranei.Ministrul roman de externe Bogdan Aurescu s-a pronuntat, alaturi de majoritate, pentru sanctionarea statului Belarus cat mai curand posibil si si-a anuntat omologii ca Bucurestiul sprijina o misiune OSCE pentru medierea dialogului intre puterea de la Minsk si opozitie.UE anuntase la sfarsitul lui august ca va bloca active si va interzice deplasarile unor oficiali belarusi.