Un Putin cadaveric și-a făcut apariția la gala aniversară de 20 de ani a Russia Today. De la evenimentul organizat la teatrul Bolșoi n-a lipsit nici Diana Șoșoacă

Autor: Luca Dinulescu
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 23:26
Vladimir Putin la cea de a 20-a aniversare a Russia Today. FOTO Kremlin.ru / colaj Ziare.com

Vladimir Putin a vorbit la o seară de gală organizată cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a postului de televiziune Russia Today la Teatrul Bolșoi. Cu acest prilej, publicul a fost martorul apariției unui Putin care arăta cadaveric, nici machiajul și nici iluminatul sălii nereușind să ascundă aspectul acestuia. Aspectul bolnăvicios al liderului de la Kremlin poate fi observat chiar în filmările de pe pagina oficială a Kremlinului.

În cadrul evenimentului a putut fi observată și prezența eurodeputatei proruse Diana Șoșoacă, remarcată alături de tatăl lui Elon Musk, dar și alături de personaje controversate, cum ar fi Chay Bowes, un jurnalist irlandez, cunoscut pentru opiniile sale pro-Kremlin, sau Scott Ritter, pedofil condamnat, fost expert ONU, anchetat de FBI pentru că a primit bani de la Moscova pentru a face propagandă. În sală a mai fost și regizorul sârb Emir Kusturica, cunoscut pentru susținerea pe care o oferă lui Vladimir Putin.

Diana Șoșoacă apare și în pozele puse de Tara Reade, o fostă angajată a Senatului SUA, care l-a acuzat pe Joe Biden că a agresat-o sexual acum 30 de ani și care a fugit în Rusia, invocând motive de securitate. Lângă liderul SOS a fost și Steven Seagal, actorul american care s-a mutat de mulți ani în Rusia.

Cu această ocazie, dictatorul rus a spus că există o cerere uriașă pentru știri care diferă de propaganda banală, care astăzi, a explicat acesta, diferă „puțin” de clișeele binecunoscute ale propagandei sovietice, chiar și din epoca sovietică.

„De aceea, cred, adevărații profesioniști, inclusiv cei din SUA, Europa - de pe toate continentele - au vrut să colaboreze cu dumneavoastră. Și nu doar să colaboreze, ci să lucreze cu dumneavoastră. Nu pentru bani, desigur, ci mai presus de toate pentru că le-ați oferit acestor oameni oportunitatea de a-și exprima opiniile și de a le comunica milioanelor de oameni. De aceea i-am văzut printre prezentatorii RT pe legendarul fondator WikiLeaks, Julian Assange, vedeta de televiziune globală Larry King, președintele ecuadorian Rafael Correa și mulți, mulți alții”, a declarat Putin.

Continuându-și discursul, Vladimir Putin a trecut însă la șarje mai agresive la adresa mediei occidentale, pe care a acuzat-o că a fost „primitivă” la adresa Russia Today, apelând la „interzicere, anulare, blocare”.

„Știți, când eram încă director al Serviciului Federal de Securitate din Rusia, am încercat chiar să abolesc acest stil de lucru chiar și în cadrul unei agenții precum FSB. Am spus că trebuie să fim mai subtili, trebuie să convingem, trebuie să atenuăm amenințările prin alte mijloace, nu prin ceea ce numeam odinioară, în Uniunea Sovietică, 'prinde-i și ține-i la distanță'. Acum vedem că exact asta se întâmplă, din păcate, în sfera informației”, a explicat Putin.

Acesta și-a încheiat discursul apoteotic, spunînd că pentru a câștiga această luptă, cei de la Russia Today trebuie să folosească în continuare arma lor „strategică”, „de înaltă precizie” și „cu rază intercontinentală”, adevărul. 

„Vocea adevărului, vocea Rusiei, trebuie să sune tare, sigur și convingător”, a mai spus acesta.

Invitată în studioul Russia Today (RT) din Moscova, televiziune de stat aservită Kremlinului, eurodeputata Diana Iovanovici-Șoșoacă a declarat că Uniunea Europeană a instaurat o dictatură...
Autoritățile estoniene au închis o porțiune de drum care traversează teritoriul rus după ce săptămâna trecută acolo a apărut un grup neobișnuit de mare de soldați ruși. Incidentul...
