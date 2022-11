Epidemia de Ebola: Care a fost "pacientul zero" de la care a inceput totul

Oamenii de stiinta care cerceteaza sursa epidemiei curente de Ebola din vestul Africii sustin ca totul a inceput de la un copil de doi ani din Guineea.

Baietelul locuia intr-un sat din Gueckedou, in sud-estul Guineei, si a murit la 6 decembrie, la cateva zile dupa ce s-a imbolnavit, scrie The Independent.

De aici, boala s-a raspandit la mama baiatului, sora de trei ani si bunica, apoi la un angajat al sistemului medical. Toti pacientii au murit. Epidemiologii spun ca au dat de radacinile epidemiei dupa ce au analizat documentele spitalelor si au intervievat familiile afectate, pacientii suspecti de Ebola si locuitorii satelor unde au avut loc imbolnavirile.

Gueckedou se afla la mijloc intre Guineea, Liberia si Sierra Leone, asa ca boala a avut acces direct la aceste tari, cele mai grav afectate de epidemia curenta.

Deoarece virusul se raspandeste prin fluidele corporale, transmiterea sa in spital este rapida si tocmai din acest motiv, imbolnavirea primului angajat al sistemului medical din Guineea "pare sa fi declansat raspandirea virusului in Macenta, Nzerekore si Kissidougou in februarie 2014".

Ads

Organizatia Mondiala a Sanatatii a aflat abia in martie ca in Guineea se raspandeste o boala infectioasa - care nu a fost identificata drept Ebola decat spre sfarsitul lunii, deci la mai bine de trei luni de la moartea "pacientului zero".

Cercetatorii spun ca este dificil de explicat cum de un copil atat de mic a devenit prima persoana infectata. Cea mai posibila ruta de imbolnavire este manipularea carnii crude de liliac, apoi fructele contaminate de fecalele liliecilor sau o injectie cu un ac infectat.

Specialistii nu exclud posibilitatea existentei unui caz anterior celui al copilului de doi ani, insa acesta nu a fost depistat inca.

Pericolul Ebola: Harta unei pandemii globale si cati oameni ar fi afectati in Romania

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat, vineri, ca epidemia de Ebola din vestul Africii este o urgenta internationala de sanatate publica, ce necesita un raspuns extraordinar pentru a fi impiedicata sa se extinda.

OMS sustine ca epidemia de Ebola, cea mai mare si mai lunga din istorie, este suficient de ingrijoratoare pentru a fi declarata urgenta internationala, la fel cum s-a intamplat in 2009 cu epidemia de gripa porcina si in luna mai a acesui an cu poliomielita.

Ads