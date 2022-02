Inca o tara africana a scapat de Ebola: E posibil sa o controlam, sa o invingem

Nigeria a fost declarata, luni, libera de Ebola, potrivit unui anunt al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). Au trecut 42 de zile de cand s-a inregistrat ultimul caz nou de Ebola.

Anuntul nigerienilor a venit la 3 zile dupa ce Senegalul a fost declarat de OMS liber de Ebola. Povestea Nigeriei este un succes in lupta cu Ebola, in conditiile in care actuala epidemie face ravagii in alte tari, scrie Time.

Ebola continua sa se raspandeasca cu repeziciune in Liberia, Sierra Leone si Guineea, asa ca Nigeria nu este imuna in fata unei reveniri a epidemiei.

"Este posibil sa controlam Ebola. E posibil sa infrangem Ebola. Am vazut asta aici in Nigeria", a afirmat ministrul nigerian al Sanatatii, Onyebuchi Chukwu. "Daca alte cazuri apar in viitor, va fi declarata - potrivit standardelor internationale - o epidemie separata. Daca se va intampla astfel, Nigeria va fi pregatita si capabila sa o confrunte, exact cum a facut si cu aceasta epidemie", a mai spus acesta.

Pentru ca OMS sa declare Nigeria libera de Ebola, a fost nevoie sa treaca 42 de zile fara noi cazuri, adica perioada dubla a incubatiei.

In Nigeria s-au inregistrat 20 de cazuri ce Ebola, dupa ce un cetatean liberiano-american a zburat la Lagos si s-a prabusit in aeroport - personalul medical care l-a tratat s-a infectat si a transmis mai departe virusul. In total, opt persoane au murit de Ebola in Nigeria, un bilant mic comparativ cu miile de morti din alte tari.

In prezent nu exista tratament pentru febra hemoragica Ebola.

Peste 4.500 de oameni au murit pana acum din cauza virusului Ebola.

