Rusia își momește cetățenii cu dobânzi mari să-și țină banii în bănci. Rezultatul: peste 540 de miliarde economii

Rusia îi atrage pe cetățenii săi cu dobânzi mari să își țină banii în bănci. Foto: Pixabay

Gospodăriile rusești au acumulat dobânzi bancare record, profitând de faptul că dobânzile la depozite sunt la un maxim istoric într-o economie de război, transmite Bloomberg.

Datele publicate marți de Banca Rusiei arată că depozitele persoanelor fizice au crescut cu 8% în primele șapte luni ale anului, până la 43.600 miliarde ruble (542 miliarde de dolari). În total, rușii dețin acum 61.100 miliarde ruble (978,5 miliarde de dolari) în depozite și conturi la bănci, scrie Economica.net, citând Bloomberg.

Piața depozitelor bancare din Rusia a explodat în ultimii doi ani, pe măsură ce Banca Centrală a dus dobânda de referință la un nivel record de 21%, pentru a ține sub control inflația care crește într-o economie supraîncălzită. Cheltuielile mari ale statului cu armata și susținerea unei economii vizate de sancțiuni au dus indicele prețurilor de consum la un nivel mai mult decât dublu față de ținta de 4%, și semne de încetinire au apărut abia în luna iunie.

Deși depozitele bancare record ale populației, aproape duble față de activele Băncii Rusiei înghețate în străinătate după luna februarie 2022, scot la lumină cât de atractive sunt dobânzile mari, ele marchează și o modificare dramatică a atitudinilor față de depozitele bancare, după turbulenții ani ’90, când mulți ruși au văzut cum economiile lor au dispărut, de mai multe ori. Trauma decadelor de după destrămarea URSS persistă în continuare, zvonurile cu privire la planurile statului de a confisca depozitele apărând din când în când, chiar dacă oficialii Băncii Rusiei dezmint astfel de intenții.

Atunci când Rusia a demarat invazia din Ucraina, deponenții panicați s-au grăbit la ghișeele băncilor pentru a-și retrage economiile. Banca Centrală a reacționat rapid pentru a stabiliza situația, impunând restricții asupra mișcărilor de capital și majorând, pentru o scurtă perioadă, dobânda de referință la 20%, în cadrul unor măsuri de urgență care au ajutat la oprirea ieșirilor.

Calculele Bloomberg arată că perioada prelungită de dobânzi ridicate și concurența între bănci pentru finanțare a dus la o dublare a depozitelor de la începutul războiului și până în prezent. Acumularea depozitelor a continuat chiar și după ce Banca Rusiei a început să reducă politica monetară, pe fondul încetinirii inflației și îngrijorărilor că o politică monetară strictă ar putea arunca economia în recesiune. La ultimele două ședințe de politică monetară, oficialii de la Banca Rusiei au redus costul creditului cu 300 de puncte de bază, până la 18%, iar datele băncii centrale arată că dobânda maximă la depozite practicată de cele mai mari 10 bănci comerciale din Rusia a scăzut până la 15,8%.

Depozitele bancare în ruble se numără printre primele trei cele mai profitabile investiții locale de la începutul războiului, și analiștii se așteaptă ca, în acest an, să rămână în top 10 cu un randament de 14%.

La forumul economic internațional de la Sankt Petersburg, care a avut loc în luna iunie, Dmitry Breitenbicher, membru în consiliul de administrație de la VTB Bank, a estimat că dobânzile generate de depozitele bancare acoperă până la 10% din cheltuielile anuale ale gospodăriilor rusești.

În timp ce depozitele bancare au atins un nivel record, rușii au acumulat și datorii în valoare de 36.800 miliarde de ruble, arată datele publicate de Banca Rusiei. De asemenea, depozitele bancare ale companiilor au revenit pe creștere în luna iulie, după ce au scăzut în lunile anterioare, ajungând la 36.900 miliarde ruble.

Datele publicate anterior au arătat că, în 2024, rușii au cumpărat cantități record de aur, achiziționând echivalentul a un sfert din producția anuală de aur a țării. Cu toate acestea, depozitele bancare rămân cea mai populară alegere din cauza ușurinței cu care pot fi folosite dar și a garanției oferite de stat.

Totodată, în primele șapte luni ale acestui an, băncile rusești au făcut un profit net de 2.100 miliarde de ruble, un rezultat similar cu cel din aceeași perioadă a anului trecut.

