Opt militari, dintre care sase americani, au murit intr-un accident de elicopter in Egipt. Un membru al echipajului a supravietuit

Intre cei care si-au pierdut viata se afla sase americani, un francez si un ceh, toti membri ai serviciului militar. Un american a supravietuit si a fost transportat la un spital din Israel Un oficial a declarat pentru Reuters ca accidentul a fost provocat de o defectiune tehnica.Ministerul ceh al Apararii a publicat un comunicat prin care confirma ca un membru al armatei cehe se numara printre cei ucisi in accidentul elicopterului. Comunicatul arata ca accidentul a fost provocat de o eroare tehnica.Secretarul interimar al Apararii din Statele Unite, Christopher Miller, a confirmat ca sase americani au fost ucisi si a afirmat pe Twitter ca este intristat de aceste decese.MFO a fost instalat pentru a monitoriza demilitarizarea Sinaiului in temeiul acordului de pace egipteano-israelian din 1979. Aceasta a scazut in dimensiune in ultimii ani, pe masura ce tarile vecine au intarit cooperarea in materie de securitate impotriva insurgentilor din Sinai, condusi de islamisti.Cu toate acestea, atat Israelul, cat si Egiptul s-au opus, in trecut, propunerilor Washingtonului de a reduce participarea SUA la MFO, al carui site web enumera aproximativ 452 de americani printre cei 1.154 de militari ai fortei.Potrivit MFO, elicopterul se afla intr-o misiune "de rutina" cand s-a prabusit. Armata israeliana a declarat intr-un comunicat ca s-a oferit sa trimita o echipa de salvare la fata locului.Potrivit site-ului sau web, MFO atrage personal din 13 tari si acopera o suprafata de peste 10.000 de kilometri patrati (3.860 mile patrate) in Sinai.