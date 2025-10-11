Atac terorist in Egipt: Doi politisti si un pieton, ucisi

Luni, 25 Ianuarie 2016, ora 07:57
2822 citiri
Atac terorist in Egipt: Doi politisti si un pieton, ucisi
Foto: Arhiva Ziare.com

Doi politisti si un pieton au fost ucisi duminica intr-un atac comis in nordul Egiptului, au informat responsabili din cadrul serviciilor de securitate, in ajunul celei de-a cincea aniversari a revoltei populare care l-a alungat de la putere pe Hosni Mubarak.

Indivizi inarmati pe o motocicleta au deschis focul in directia unui post de control din apropiere de orasul Fakous, in provincia Sharqia, ranind, de asemenea, doi politisti, potrivit acelorasi surse.

Identitatea atacatorilor care au reusit sa fuga nu a fost stabilita pana in prezent, dar politistii au arestat trei suspecti.

Atacul de duminica a avut loc la trei zile dupa un atentat cu bomba la Cairo care a costat joi viata a opt persoane, dintre care sase politisti, in cursul unei descinderi a fortelor de ordine intr-un apartament suspectat ca adaposteste membri ai confreriei interzise Fratii Musulmani. Atentatul a fost revendicat de ramura egipteana a gruparii jihadiste Statul Islamic.

Aceste doua atacuri preced a cincea aniversare a revolutiei de la 25 ianuarie 2011, pentru care autoritatile au intarit masurile de securitate in toata tara. Presedintele Abdel Fatah al-Sisi a lansat un apel egiptenilor sa nu organizeze manifestatii.

De la destituirea de catre armata a presedintelui democratic ales, islamistul Mohamed Morsi, in iulie 2013, Egiptul este tinta a numeroase atacuri jihadiste, care vizeaza in principal fortele de securitate.

Motivul pentru care mai multe categorii de angajați la stat sunt exceptate de la restricțiile pre şi post-angajare la privat. „Reprezintă informaţii clasificate”
Motivul pentru care mai multe categorii de angajați la stat sunt exceptate de la restricțiile pre şi post-angajare la privat. „Reprezintă informaţii clasificate”
Guvernul a modificat recent Legea ANI. Proiectul de lege adoptat de Executiv introduce un cadru juridic unitar privind restricţii pre şi post-angajare pentru demnitari şi continuând cu...
Ludovic Orban avertizează că există riscul ruperii coaliției: "Fiecare partid își face jocurile". Ce formațiune creează cele mai mari probleme
Ludovic Orban avertizează că există riscul ruperii coaliției: "Fiecare partid își face jocurile". Ce formațiune creează cele mai mari probleme
Ludovic Orban, noul consilier de politică internă al președintelui Nicușor Dan, avertizează că există riscul ruperii actualei coaliții de guvernare (PSD - PNL - USR - UDMR), întrucât în...
#atac terorist Egipt, #politisti impuscati Egipt , #Egipt
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Novak Djokovic a dat cartile pe fata: "Nu voi fi niciodata prieten cu el! Pur si simplu nu se poate"
Digi24.ro
Bogdan Ivan: "Cineva de la Electrica o sa fie responsabil", dupa ce Charlie Ottley a ramas 3 zile fara curent la Bran
Adevarul.ro
Ne obliga Comisia Europeana sa permitem copiilor sa-si aleaga sexul? Adevarul despre strategia pentru Egalitate LGBTQ+ 2026-2030

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Oamenii de știință au descoperit aur în acele de brazi în țara europeană care este cel mai mare producător al metalului prețios. „Pot influența acumularea aurului în copaci”
  2. China anunță o recompensă pentru informații despre unitatea taiwaneză de „operațiuni psihologice”. Taipeiul acuză o nouă ofensivă propagandistică
  3. Discuție de ultimă oră între Zelenski și Trump, după încercările Rusiei de a lăsa Ucraina în beznă. „Oportunități de consolidare a apărării antiaeriene”
  4. Apariție bizară pe cerul Franței. Ce i-a făcut pe curioși să-și întrerupă activitățile și să imortalizeze momentul FOTO/VIDEO
  5. Revine frigul în București. Meteorologii anunță un val de aer polar
  6. Bani mai mulți, pensionare anticipată și noi facilități pentru soldații din Ucraina, după 3 ani de război. Cât pot ajunge să câștige cei care luptă pe front
  7. Poliția Română, noi clarificări după valul de ironii privind bancnotele false găsite la Constanța. „Nu reprezintă o simplă confiscare de recuzită”
  8. Misiune cu avioane NATO și SUA la granița cu Rusia, după incursiunile recente ale dronelor și avioanelor Kremlinului. Aeronavele au trecut și prin România
  9. Culisele acordului de încheiere a războiului dintre Israel și Hamas. Cum a „spulberat” Trump diplomația clasică și a mers pe o strategie neconvențională
  10. Noi alerte de vreme severă imediată. Mai multe județe, sub Cod portocaliu până la 20:00 UPDATE