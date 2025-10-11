Atac terorist in Egipt: Doi politisti si un pieton, ucisi

Doi politisti si un pieton au fost ucisi duminica intr-un atac comis in nordul Egiptului, au informat responsabili din cadrul serviciilor de securitate, in ajunul celei de-a cincea aniversari a revoltei populare care l-a alungat de la putere pe Hosni Mubarak.

Indivizi inarmati pe o motocicleta au deschis focul in directia unui post de control din apropiere de orasul Fakous, in provincia Sharqia, ranind, de asemenea, doi politisti, potrivit acelorasi surse.

Identitatea atacatorilor care au reusit sa fuga nu a fost stabilita pana in prezent, dar politistii au arestat trei suspecti.

Atacul de duminica a avut loc la trei zile dupa un atentat cu bomba la Cairo care a costat joi viata a opt persoane, dintre care sase politisti, in cursul unei descinderi a fortelor de ordine intr-un apartament suspectat ca adaposteste membri ai confreriei interzise Fratii Musulmani. Atentatul a fost revendicat de ramura egipteana a gruparii jihadiste Statul Islamic.

Aceste doua atacuri preced a cincea aniversare a revolutiei de la 25 ianuarie 2011, pentru care autoritatile au intarit masurile de securitate in toata tara. Presedintele Abdel Fatah al-Sisi a lansat un apel egiptenilor sa nu organizeze manifestatii.

De la destituirea de catre armata a presedintelui democratic ales, islamistul Mohamed Morsi, in iulie 2013, Egiptul este tinta a numeroase atacuri jihadiste, care vizeaza in principal fortele de securitate.

Ads