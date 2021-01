Controversele legate de constructia marelui baraj de pe Nil. Egipt, Etiopia si Sudan, negocieri in impas

Negocierile dintre cele trei tari privind acest proiect etiopian, lansat in 2011 si destinat sa devina cea mai mare hidrocentrala din Africa , sunt in impas de mai multe luni.Ultimele discutii, care au avut loc prin videoconferinta in noiembrie, s-au incheiat fara progrese."Ministrul de externe, Omar Qamareddine, si ministrul apelor, Yasser Abbas, vor participa duminica la o reuniune ministeriala de negocieri referitoare la Marele Baraj al Renasterii (GERD)", potrivit SUNA.Intalnirea va avea loc in prezenta unor responsabili din Africa de Sud, tara care detine in prezent presedintia Uniunii Africane (UA).Sudanul va propune ca expertilor UA sa li se acorde "un rol mai mare" in negocieri pentru a se ajunge la un acord cu caracter obligatoriu pe tema umplerii si exploatarii barajului, a adaugat SUNA, citand un responsabil sudanez sub acoperirea anonimatului.Barajul provoaca tensiuni in special cu Egiptul, tara cu peste 100 de milioane de locuitori care depinde 97% de Nil pentru aprovizionarea sa cu apa si se teme ca barajul va duce la reducerea nivelului apelor acestui fluviu.Cairo, dar si Khartoum, in aval pe fluviu, doresc un acord legal cu caracter obligatoriu, mai ales in privinta gestionarii barajului. Addis Abeba, care considera GERD esential pentru dezvoltarea sa, este reticenta la aceasta propunere si sustine ca aprovizionarea cu apa a acestor tari nu va fi afectata.Sudanul, care a cunoscut inundatii catastrofale in vara, spera ca barajul va ajuta la reglarea fluxului fluviului si avertizeaza, totodata, ca milioane de vieti sunt in "mare pericol" daca nu va fi incheiat un acord.