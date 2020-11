Descoperire arheologica importanta in Egipt. 100 de sarcofage intacte vechi de peste 2000 de ani, gasite in necropola Saqqara

Sicrie de lemn sigilate, dezvaluite in timpul unei ceremonii cu fanfara, apartin unor inalti responsabili din perioada tarzie (intre anii 700 si 300 inainte de Hristos) si din perioada ptolemeica (323 si 30 inainte de Hristos).Au fost descoperite in necropola Saqqara, la sud de Cairo, unde aproximativ saizeci de sarcofage intacte, mai vechi de 2.500 de ani, au fost deja dezvaluite luna trecuta."Saqqara nu si-a dezvaluit inca tot ceea ce ascunde. Este o comoara", a afirmat Khaled el-Enani, ministrul egiptean al Turismului si Antichitatilor, in cadrul unei ceremonii.Situl Saqqara, care se afla la mai putin de 15 kilometri sud de piramidele de pe platoul Giza, adaposteste necropola Memphis, capitala vechiului Egipt . Este inclus in patrimoniul mondial Unesco.Sarcofagele prezentate sambata au fost descoperite in trei puturi funerare, la 12 metri adancime. "Sapaturile continua. Imediat cum golim un put funerar, descoperim altul", a adaugat Enani.Arheologii au deschis unul dintre sicrie in interiorul caruia era o mumie infasurata intr-un giulgiu ornat cu hieroglife colorate. Mai mult de 40 de statui de zeitati si masti funerare au fost gasite, potrivit ministrului.Aceste descoperiri au fost distribuite la mai multe muzee egiptene, intre care un nou edificiu care se va deschide la periferia orasului Cairo.Arheologii spera sa descopere in curand un fost atelier de fabricare a sicrielor pentru mumii, potrivit secretarului general al Consiliului general al antichitatilor, Mostafa Waziri.