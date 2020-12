Un artefact din Piramida lui Keops, regasit intr-o cutie de trabucuri din Scotia

Aceasta descoperire aminteste de tigarile faraonului din Herge caci fragmentul din lemn de cedru este unul dintre singurele trei obiecte care au fost regasite in interiorul piramidei in 1872 de arheologul britanic Waynman Dixon. Doua dintre ele, o minge si un carlig de bronz folosit pentru constructie, se afla la British Museum, dar urma fragmentelor din lemn s-a pierdut.In 2001, a aparut o pista: fragmentul de lemn ar fi putut fi donat Universitatii din Aberdeen (Scotia), dar nu a putut fi gasit. La sfarsitul anului trecut, Abeer Eladany, asistenta la departamentul de conservare a obiectelor egiptene, a revizuit colectia asiatica si a gasit o cutie de trabucuri cu drapelul egiptean. Ea si-a dat seama ca era bucata de lemn care continea artefactul pierdut."Cand am citit numerele in registrul Egipt, am stiut imediat despre ce este vorba", a declarat arheologul. "Am lucrat la sapaturi in Egipt, dar nu mi-am imaginat niciodata ca aici, in nord-estul Scotiei, voi gasi ceva atat de important pentru patrimoniul tarii mele", a precizat Eladany.La momentul descoperirilor sale din secolul XIX, Dixon se afla cu dr. James Grant, venit in Egipt pentru a combate holera. La moartea lui Grant in 1895, colectia sa a fost mostenita de Universitatea din Aberdeen, unde a studiat. In 1946, fiica sa a donat fragmentul de cedru institutiei universitare, dar acesta nu a fost listat si nu a putut fi gasit in ciuda cautarilor.Analize recente au permis datarea fragmentului din lemn intre anii 3341 si 3094 inainte de Hristos, adica cu aproximativ 500 de ani inainte de construirea piramidei. Ele sugereaza ca obiectele regasite de Dixon, numite "relicvele lui Dixon", ar fi putut fi lasate de constructori.Potrivit lui Neil Curtis, responsabil pentru muzeele si colectiile speciale de la Universitatea din Aberdeen, rezultatele acestei datari cu carbon reprezinta o "revelatie" care "va reaprinde cu siguranta interesul pentru relicvele Dixon si modul in care acestea pot face lumina asupra Marii Piramide".