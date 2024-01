Doua trenuri s-au ciocnit in Egipt: Mai multe victime, cauza necunoscuta

Cel putin 13 persoane au fost ranite, dupa ce doua trenuri de pasageri au intrat in coliziune, joi, in apropiere de capitala egipteana Cairo, a anuntat Ministerul Sanatatii.

Trenurile circulau din sudul Egiptului spre Cairo, cand unul l-a lovit pe celalalt din spate, a anuntat autoritatea cailor ferate din Egipt fara a preciza cauza accidentului, relateaza dpa.

La scurt timp, autoritatea feroviara a decis oprirea circulatiei trenurilor pe toate liniile, din cauza vremii nefavorabile. O mare parte din Egipt a fost afectata, joi, de ploi torentiale si furtuni.

In Egipt au avut loc in ultimii ani mai multe tragedii feroviare. Cel mai grav accident feroviar a avut loc in 2002, cand un tren de pasageri a luat foc si peste 360 de persoane si-au pierdut viata.