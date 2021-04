Egiptul se pregateste de Parada de Aur a Faraonilor. Ce semnificatie are procesiunea mumiilor

Supranumita Parada de Aur a Faraonilor, cei 18 regi si cele patru regine vor calatori in ordine cronologica, cei mai vechi mai intai, fiecare la bordul unui car decorat in stil anitc egiptean.Mumiile sunt mutate de la Muzeul Egiptean din centrul orasului Cairo pentru a fi expuse la Muzeul National al Civilizatiei Egiptene , care a fost deschis pentru prima data in 2017, in sudul capitalei.Fiecare mumie are un blazon cu numele suveranului lor alocat, iar fiecare dintre carele de culoare aurie va fi echipat cu amortizoare pentru calatoria care va dura 40 de minute prin Cairo, pentru a se asigura ca niciuna dintre incarcaturile pretioase nu este deranjata accidental in timpul calatoriei.Seqenenre Tao II, "Viteazul", care a domnit peste sudul Egiptului cu aproximativ 1.600 de ani inainte de Hristos, va fi pe primul car, in timp ce Ramses IX, care a domnit in secolul al XII-lea i.Hr., va fi in spate.Ramses II si Regina Hatshepsut, cea mai puternica femeie faraon, vor face, de asemenea, aceasta calatorie.Procesiunea incepe sambata la ora 18:00 (ora 16:00 GMT), sub ochii vigilenti ai fortelor de securitate.Descoperite langa Luxor incepand cu 1881, cele mai multe dintre cele 22 de mumii au ramas de la inceputul anilor 1900 in Muzeul Egiptean, din celebra piata Tahrir din capitala.Din anii 1950, au fost expuse intr-o camera mica, una langa alta, fara a avea mesaje explicative.Inainte de calatoria lor pe strazile din Cairo, mumiile vor fi asezate in recipiente speciale umplute cu azot, in conditii similare cutiilor lor obisnuite de expozitie. In noua lor casa, vor fi expuse individual, fiecare langa un sarcofag.Exponatele vor fi semnalizate printr-o scurta biografie si, in unele cazuri, copii ale scanarilor tomografice computerizate (CT).Cele 22 de mumii vor fi expuse publicului larg la Muzeul National al Civilizatiei Egiptene timp de 15 zile dupa parada.Intrucat parada are loc la doar cateva zile dupa ce mai multe dezastre au lovit Egiptul, printre care si un accident feroviar cu zeci de morti, pe retelele sociale internautii au asociat recentele catastrofe cu un "blestem" care ar fi provocat de mutarea faraonilor.