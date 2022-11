Egipt: Politia din Cairo imprastie mii de protestatari cu gaze lacrimogene (Video)

Politia egipteana a fost nevoita sa foloseasca gaze lacrimogene, joi seara, ca sa disperseze miile de manifestanti care doreau sa ia cu asalt sediul Ministerului de Interne din Cairo.

Cateva mii de manifestantii s-au adunat in deja celebra Piata Tahrir din Cairo, simbol al miscarii de protest de la inceputul anului trecut, in semn de protest fata de violentele sangeroase produse in urma cu o zi la un meci de fotbal in Port-Said.

Protestatarii, care scandau slogane impotriva autoritatii militare si politiei, voiau sa inainteze inspre Ministerul de Interne, insa au fost blocati de un cordon de politisti care i-a dispersat folosind grenade lacrimogene, relateaza agentia de presa AP, citata de pagina de Internet a postului de televiziune CBS

Tragedie in Egipt: Federatia a fost "decapitata", suporterii au iesit in strada (Video)

Protestul a degenerat, astfel ca demonstrantii au inceput sa arunce cu pietre in fortele de ordine. Mai multi protestatari au fost raniti si a fost nevoie sa fie evacuati din zona si sa li se acorde ingrijiri medicale de catre personalul de pe ambulantele sosite la fata locului, a confirmat un reprezentant al securitatii egiptene.

Violente fara precedent in fotbal: 74 de morti la un meci din Egipt (Video)

Amintim ca cel putin 74 de persoane si-au pierdut viata si sute de persoane au fost ranite, miercuri seara, la Port Said, in cursul violentelor, care au izbucnit dupa un meci intre echipele Al-Masry si Al-Ahly, in campionatul de fotbal al Egiptului, determinand interventia armatei.

Ads