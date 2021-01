Egipt, cea mai populata tara din lumea araba, a inceput campania de vaccinare impotriva Covid-19

Egiptul anunta ca va vaccina peste 200.000 de cadre medicale

In prima etapa a campaniei de vaccinare au prioritate cadrele medicale din prima linie, pacientii cu boli cronice si varstnicii, relateaza Agerpres Cadrele medicale dintr-un spital din provincia Ismailia au fost primele care au fost vaccinate, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Khaled Megahed. Campania de vaccinare a inceput in prezenta ministrului Sanatatii, Hala Zayed.Ministerul Sanatatii a anuntat ca si-a propus sa vaccineze in jur de 207.000 de cadre medicale din spitale.Egiptul a primit primul sau transport de vaccin anti-COVID19 fabricat in China , Sinopharm, in decembrie si l-a aprobat pentru utilizare de urgenta la inceputul acestei luni. Egiptul, cu o populatie de peste 100 de milioane de locuitori , a inregistrat sambata 680 de noi cazuri de coronavirus si 49 de decese asociate, numarul total al infectarilor la nivel national ajungand la 161.143, iar cel al deceselor la 8.902.