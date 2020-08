Intrarea in Egipt se va face, din 15 august, doar cu test negativ de coronavirus. Cine sunt vizitatorii scutiti de masura restrictiva

Masura nu se aplica, insa, persoanelor care sosesc prin intermediul curselor aeriene directe pe aeroporturile din Sharm El Sheikh, Taba, Hurghada, Marsa Alam si Marsa Matrouh."Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile egiptene au anuntat noile masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Arabe Egipt, masuri care vor intra in vigoare la data de 15 august 2020. Astfel, conform informatiilor comunicate public de catre autoritatile egiptene, cetatenii straini care se deplaseaza in Republica Araba Egipt, inclusiv cetatenii romani, trebuie sa prezinte la punctele de trecere a frontierei, in mod obligatoriu, un test molecular negativ (tip PCR) pentru infectia cu SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore anterior efectuarii calatoriei. Masura nu se aplica persoanelor care sosesc prin intermediul curselor aeriene directe pe aeroporturile din Sharm El Sheikh, Taba, Hurghada, Marsa Alam si Marsa Matrouh", a transmis MAE.Sursa citata a prcizat ca, potrivit noilor masuri, persoanele care doresc sa efectueze deplasari in/din Guvernoratul Sinaiul de Sud din/catre alte localitati aflate in Republica Araba Egipt trebuie sa prezinte, in mod obligatoriu, un test molecular negativ (tip PCR) pentru infectia cu SARS-CoV-2, in conditiile mentionate anterior.Informatii cu privire la noua masura sunt disponibile pe site-ul Ambasadei Romaniei la Cairo, la urmatorul link: https://cairo.mae.ro/local-news/1135.Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Cairo: 002027359546, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie telefonul de urgenta al misiunii diplomatice: 002027359546.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet https://www.mae.ro/node/52005 si https://cairo.mae.ro/.