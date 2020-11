Ministrul francez de Externe a exprimat in Egipt "profundul respect pentru islam" al Frantei

Vizita ministrului Le Drian a avut loc in urma mai multor atacuri produse in Franta, provocate, aparent, de apararea caricaturilor ca fiind libertatea de exprimare, dar care sunt considerate o blasfemie de catre musulmani Dupa o intalnire cu presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi si cu ministrul de Externe Sameh Shoukry, Le Drian a spus ca o campanie anti-franceza declansata in lumea musulmana a fost deseori rezultatul distorsionarii comentariilor presedintelui francez Emmanuel Macron pe aceasta tema."Avem un prim principiu care este cel mai inalt respect pentru islam. Mai doresc sa afirm si ca musulmanii fac parte in totalitate din societatea franceza", a declarat Le Drian reporterilor."Al doilea mesaj este ca ne confruntam cu amenintarea terorismului, cu fanatismul, pe teritoriul nostru, dar si in restul lumii, iar aceasta lupta este una comuna", a adaugat acesta.Le Drian a aratat ca mai tarziu a avut un lung schimb de opinii, "de o mare franchete" cu seicul Ahmed al-Tayeb, care conduce universitatea islamica al-Azhar, cu o istorie de 1.000 de ani.Singura lupta pe care Franta o duce impreuna cu Egiptul si alte tari este impotriva extremismului, a spus ministrul francez."Marele imam a sugerat sa lucram impreuna pentru a aprofunda aceasta convergenta comuna", a spus Le Drian.Tayeb a afirmat intr-un comunicat ca a subliniat ca orice insulta impotriva profetului este inacceptabila.