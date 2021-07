Nava care a blocat Canalul Suez va fi eliberata in urma unui acord cu autoritatile egiptene. Valoarea despagubirilor ramane secreta VIDEO

Cele doua parti au spus ca Ever Date va fi lasata miercuri sa paraseasca Marele Lac Amar, punctul central al canalului, unde a fost confiscat.Conditiile intelegerii nu au fost dezvaluite, dar Egiptul ceruse 550 de milioane de dolari (397 milioane de lire sterline).Cea mai lunga nava, de 400 de metri, a esuat din cauza vanturilor puternice.A fost eliberata sase zile mai tarziu, in urma unei operatiuni de salvare care a implicat o flotila de remorchere si nave de dragare si in timpul careia o persoana a murit.Comertul global a fost intrerupt deoarece sute de nave au trebuit sa astepte sa treaca prin calea navigabila de 193 km, care leaga Marea Mediterana de Marea Rosie si asigura cea mai scurta legatura maritima intre Asia si Europa.UK Club, care l-a asigurat pe proprietarul Ever Upon, Shoei Kisen, pentru raspunderea tertilor, a anuntat duminica ca s-a convenit o "solutie formala" cu Autoritatea Canalului Suez (SCA) pentru solutionarea litigiului lor privind despagubirea."Pregatirile pentru eliberarea navei vor fi facute si un eveniment care va marca acordul va avea loc la sediul autoritatii din Ismailia in timp util", a adaugat aceasta.SCA a declarat ca evenimentul va avea loc miercuri si ca participantii vor putea urmari nava care iese din canal.Niciuna dintre parti nu a dezvaluit valoarea compensatiei, dar presedintele SCA, Osama Rabie, a declarat ca va primi un remorcher ca parte a acordului.SCA a cerut initial 916 milioane USD , inclusiv 300 milioane USD pentru un bonus de recuperare si 300 milioane USD pentru pierderea reputatiei. Dar UK Club a respins cererea, descriind-o ca fiind "extraordinar de mare".Ulterior, SCA si-a redus cererea la 550 milioane USD, dar proprietarii si asiguratorii s-au oferit sa plateasca 150 milioane USD.Valoarea marfurilor din interiorul celor 18.000 de containere ale Ever Upon a fost estimata la 775 milioane de dolari. Acestea includ produse pentru mari companii multinationale, precum producatorul chinez de computere Lenovo si gigantul suedez de mobila Ikea , precum si cele pentru intreprinderi mai mici, cum ar fi Snuggy, compania britanica de imbracaminte si producatorul de biciclete Pearson 1860, relateaza BBC.