Toate cele 422 de nave care erau blocate dupa esuarea portcontainerului Ever Given au trecut prin Canalul Suez VIDEO

Ultimele 61 din cele 422 de nave care erau la coada dupa repunerea navei Ever Given pe apa, la inceputul saptamanii, au trecut prin canal sambata, a precizat Autoritatea Canalului Suez (SCA). Portcontainerul Ever Given de 200.000 de tone a fost repus pe apa cu succes luni, dupa ce la 23 martie ramasese blocat pe diagonala in Canalul Suez. Incidentul a declansat o criza a transportului maritim international , a blocat trafic comercial mondial de 9 miliarde de dolari pe zi, facand sa astepte 422 de nave care transportau de la titei pana la bovine.Blocarea traficului maritim ar putea avea repercusiuni de lunga durata asupra porturilor si lanturilor de aprovizionare din intreaga lume.