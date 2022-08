Revolutie in Egipt: Presedintele Morsi, inlaturat - urmeaza anticipate (Galerie foto)

Egiptul fierbe in aceste ore, dupa ce presedintele Mohamed Morsi a fost inlaturat de la putere.

Armata a preluat controlul institutiilor-cheie din Egipt si a mobilizat blindate pe strazile principalelor orase, iar Mohamed Morsi a fost anuntat ca nu mai detine functia de presedinte.

Planul de tranzitie prezentat de opozitia egipteana si de liderii religiosi, cu aprobarea Armatei, prevede organizarea de alegeri generale anticipate.

22:22 Un consiliu consultativ civil va fi format pentru elaborarea unei noi Constitutii. Din consiliu vor face parte reprezentantii tuturor fortelor politice din Egipt.

22:20 - Interimatul prezidential va fi asigurat de presedintele Curtii Constitutionale egiptene.

22:15 - Generalul al-Sissi, liderul Armatei, deplange ca toate cererile de dialog au fost ignorate de Morsi. Generalul anunta alegeri anticipate si Constitutie suspendata.

22:12 - "Presedintele Mohamed Morsi nu mai face parte din procesul decizional", a anuntat presa oficiala egipteana.

21:38 - BBC anunta ca "Morsi este in afara deciziilor".

21:08 - Departamentul de Stat american precizeaza ca nu poate confirma existenta unei lovituri militare de stat in Egipt.

21:00 - Se pare ca Armata a preluat controlul in Cairo, unde strazile sunt pline de masini blindate.

20:45 - Consilierul prezidential Yasser Haddara a explicat ca nu stie cu certitudine care este statutul juridic al presedintelui Mohamed Morsi.

Consilierul a precizat ca Morsi se afla intr-o unitate a Grazii Republicane din Cairo, incercuita de blindate ale Armatei.

20:40 - Morsi si-a indemnat sustinatorii sa opuna rezistenta in mod pasnic "loviturii de stat militare", conform unui consilier al acestuia.

20:29 - Human Rights Watch acuza o adevarata "epidemie" de abuzuri sexuale in Piata Tahrir. In ultimele patru zile, au fost raportate 91 de cazuri de abuzuri sexuale in Tahrir, iar multe femei nu au facut plangere oficiala.

20:25 - Soldatii egipteni au primit ordin sa traga in aer pentru a dispersa multimea de simpatizanti ai presedintelui Morsi, stransi in fata Universitatii din Cairo, scrie New York Times.

20:20 - Un consilier al Presedintiei a declarat ca in Egipt are loc in acest moment o "lovitura de stat militara".

20:16 - Singurul care se mai afla in palatul prezidential este Mohamed Morsi, ceilalti consilieri parasind deja cladirea, potrivit Al-Jazeera.

20:00 - Presedintele Mohamed Morsi si mai multi lideri ai Fratilor Musulmani au primit miercuri interdictia de a parasi Egiptul.

In plus, niciun avion de tip charter, cu pasageri egipteni, nu poate parasi tara fara aprobare, potrivit ctvnew.

19:50 - Responsabili ai aeroportului din Cairo au confirmat ca au primit ordinul de a impiedica plecarea unor responsabili islamisti, printre care liderul suprem al puternicei confrerii, Mohamed Badie, si adjunctul sau, Khairat el-Shater.

19:00 - ABC News transmite ca Morsi se afla in arest la domiciliu, date infirmate insa de apropiati ai presedintelui. Acestia au precizat totusi ca nu stiu unde se afla Morsi.

18:50 - Armata, condusa de generalul Abdel Fattah al-Sissi, seful Statului Major al Egiptului, a preluat deja controlul asupra televiziunii de stat. De asemenea, Armata a inceput sa aresteze membri ai Fratilor Musulmani, apropiati lui Morsi.

18:10 - La scurt timp dupa expirarea ultimatumului, Morsi a propus "formarea unui guvern de coalitie si de larg consens".

Prin ultimatumul din 1 iulie, i se ofereau liderului din Egipt 48 de ore pentru a pune capat turbulentelor, altfel ar urma o solutionare impusa de Armata.

Ultimatumul dat de catre Armata lui Morsi pentru a renunta la putere a expirat la ora 18:00.

Lovitura de stat in Egipt: Armata a pus stapanire pe televiziunea de stat, urmeaza intreaga tara

18:00 - Dupa respingerea ultimatumului de catre Morsi, Armata a anuntat ca va anula Constitutia si va dizolva Parlamentul.

17:57 - Un purtator de cuvant prezidential a declarat, miercuri, ca Morsi "ar prefera sa moara, stand drept ca un arbore, decat sa ramana in istorie ca omul care a distrus speranta Egiptului la democratie" si nu intentioneaza sa renunte la functia sa legitima.

17:50 - Sefii Armatei au avertizat cu privire la ce se va petrece miercuri, intr-un document intitulat "Ultimele ore", unde arata ca sunt pregatiti sa isi verse sangele in lupta impotriva "teroristilor si prostilor", dupa ce Morsi a refuzat sa demisioneze din functia de presedinte.

In Piata Tahrir, in cursul noptii de marti, mii de manifestanti sarbatoreau faptul ca Armata a intervenit pentru a salva democratia revolutionara castigata in urma cu doi ani. Sustinatorii lui Morsi, Fratia Musulmana, au denuntat insa o "lovitura militara". Ciocnirile de la Universitatea Cairo s-au soldat cu 16 morti si aproximativ 200 de raniti.

Surse din armata egipteana au explicat, pentru Reuters, ca s-a intocmit un plan de inlaturare a lui Morsi si de suspendare a Constitutiei dupa ora 17:00. Impreuna cu liderii politici, un consiliu interimar va conduce pana la alegerile anticipate.

Confruntat cu aceasta perspectiva, Morsi a iesit, marti, la televizor, pentru a sfida ultimatumul de 48 de ore al Armatei, aparandu-si "legitimitatea". Cel putin 39 de persoane au murit in timpul violentelor demonstratii de duminica pana in prezent.

