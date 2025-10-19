Estonia avea un drum care trecea 30 de metri prin Rusia. După ce au văzut soldați ruși pe acolo, l-au închis și acum fac rută ocolitoare

Autoritățile estoniene au închis o porțiune de drum care traversează teritoriul rus după ce săptămâna trecută acolo a apărut un grup neobișnuit de mare de soldați ruși.

Incidentul a fost semnalat pentru prima dată de serviciul estonian de grăniceri pe un sector al frontierei comune dintre cele două țări numit „Cizma Saatse” (Saatse Boot). Serviciul de grăniceri a declarat pe 10 octombrie că un grup de soldați mai mare decât de obicei, mascați și în camuflaj, a fost văzut de-a lungul drumului care traversează teritoriul rus.

La câteva zile după acest incident, autoritățile estoniene au trecut deja la construirea unor rute ocolitoare ale drumurilor închise, conform news.err.ee.

Pentru a înțelege amploarea evenimentului, trebuie spus că respectiva fâșie de pământ trece prin teritoriul rusesc pe aproximativ 30 de metri, iar ocolirea va avea o lungime de aproximativ 90 de metri și va fi finalizată până duminică seara, 19 octombrie.

„Mai întâi, vom îndepărta suprafața existentă, apoi vom nivela zona și, după aceea, vom construi un drum de pietriș. Drumul va avea șapte metri lățime, iar stratul de pietriș va avea o grosime de 30 de centimetri”, a declarat Annika Birk, șefa departamentului de întreținere a drumurilor din cadrul Administrației Transporturilor.

De asemenea, aceasta a adăugat lucrările în acest punct sunt mai complicate decât proiectele din interiorul țării, unul dintre motive fiind faptul că autoritățile trebuie să se asigure „cu strictețe” că utilajele de construcții nu trec granița de stat”.

