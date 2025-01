Traian Basescu i-a transmis un mesaj de condoleante lui Barack Obama

Presedintele Traian Basescu a transmis, marti, condoleante, omologului sau american, Barack Obama, dupa exploziile din timpul maratonului din Boston, in care trei americani si-au pierdut viata si peste 140 au fost raniti.

"Am primit, cu profunda tristete, vestea evenimentului tragic care a avut loc la Boston, in urma caruia si-au pierdut viata mai multi cetateni americani.

In numele poporului roman si al meu personal doresc sa va prezint dumneavoastra si familiilor indurerate adanca noastra compasiune, precum si cele mai sincere condoleante", scrie Traian Basescu, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.

"Totodata, doresc sa imi exprim convingerea, in numele prieteniei care leaga popoarele noastre, ca suntem datori sa aparam valorile democratiei, ale libertatii si sa cultivam solidaritatea si dialogul intr-o lume marcata de violenta.

Va asigur, stimate domnule presedinte, de intregul sprijin al Romaniei pentru poporul american, greu incercat in aceste momente", mai scrie Traian Basescu in mesajul adresat omologului sau american.

Trei persoane au fost ucise si alte 144 au fost ranite, luni, in doua explozii violente care au avut loc la maratonul din Boston (nord-estul Statelor Unite), carnagiul producandu-se in plin centru al orasului. Cele doua explozii s-au produs "simultan", in apropierea liniei de sosire, la aproximativ 50-100 de metri distanta.

Ads