Victimele exploziilor din Boston isi primesc despagubirile - impart 61 de milioane de dolari

O organizatie nonprofit creata in beneficiul victimelor exploziilor din Boston a inceput sa distribuie 61 de milioane de dolari celor 232 de persoane care au avut de suferit de pe urma tragicelor evenimente.

Cel putin 264 de persoane au fost ranite, 3 pierzandu-si viata in exploziile din 15 aprilie. Diferenta de 32 de persoane se explica prin faptul ca nu toti cei care au avut de suferit de pe urma deflagratiilor s-au adresat pana acum One Fund Boston, relateaza CNN.

Beneficiarii acestor plati sunt inclusi in una din cele patru categorii - de la A la D. Astfel, exista 6 persoane aflate in categoria A, care vor primi suma de 2.195.000 de dolari - ele fiind ori rude ale celor ucisi, ori persoane ramase fara doua membre ori cu daune permanente la nivelul creierului, 14 in categoria B, care vor primi 1.195.000 de dolari, acestea suferind o amputare.

69 de persoane sunt incluse in categoria C, acestea urmand sa primeasca intre 125.000 si 948.300 de dolari. In acest caz, criteriul il reprezinta ranile fizice si spitalizarea pentru o noapte sau mai multe, banii acordandu-se in functie de numarul de zile petrecute in spital.

Cei din ultima categorie, raniti, dar care nu au fost internati, vor primi cate 8.000 de dolari fiecare.

Un numar total de 30 de capete de acuzare au fost retinute impotriva lui Djohar Tarnaev, acuzat de comiterea atentatelor din 15 aprilie de la maratonul din Boston, a anuntat joi procurorul federal al acestui oras.

Tarnaev, in varsta de 19 ani, risca pedeapsa cu moartea, el fiind acuzat, printre altele, de utilizare de arma de distrugere in masa, atentat intr-un spatiu public si folosirea unei arme de foc antrenand moartea.

Doua bombe artizanale au explodat la 15 aprilie in apropiere de linia de sosire a celebrului maraton, ucigand trei persoane si ranind mai bine de 260.

