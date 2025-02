Atentat dejucat in Franta: Caracatita Statului Islamic in mai multe tari occidentale

Ancheta privind un plan de atentat dejucat, joi, in Franta releva conexiunile europene. Dupa ce doua persoane au fost inculpate in Belgia, un francez a fost retinut duminica in Olanda, toti trei banuiti de legaturi cu principalul suspect, Reda Kriket.

Acest caz este distinct de ancheta privind atentatele din 13 noiembrie 2015 de la Paris (130 de morti) si de cele de la Bruxelles (31 de morti), toate revendicate de catre gruparea jihadista Statul Islamic, chiar daca au putut fi stabilite unele legaturi intre protagonisti, relateaza AFP.

Reda Kriket, un fost infractor in varsta de 34 de ani, a fost arestat joi in Boulogne-Billancourt (periferia pariziana). Ministrul francez de Interne, Bernard Cazeneuve, a anuntat ulterior ca a fost dejucat un plan de atentat "intr-un stadiu avansat", fara sa ofere alte precizari. Mai multe pusti de asalt, inclusiv kalasnikov, si explozibili au fost, de asemenea, descoperite intr-un apartament din centrul unei alte suburbii pariziene.

De atunci, ancheta inainteaza rapid si se extinde in mai multe tari europene.

Duminica, un francez in varsta de 32 de ani, pe nume Anis B., nascut in Montreuil (periferia pariziana) si cu domiciliul in departamentul Val-de-Marne, limitrof Parisului, a fost interpelat la Rotterdam (Olanda). Barbatul, care a fost in Siria, este suspectat ca a fost mandatat de catre Statul Islamic sa comita un atentat in Franta impreuna cu Reda Kriket, potrivit unei surse a politiei.

"El a fost arestat ca urmare a unui mandat de arest european emis vineri de catre judecatorii de instructie francezi", a indicat o sursa judiciara. El va fi predat Frantei pentru a fi audiat, a afirmat la randul sau parchetul olandez.

Alti trei suspecti, inclusiv doi barbati de origine algeriana, cu varste de 43 si 47 de ani, au fost interpelati la Rotterdam, unde au avut loc mai multe perchezitii.

Ancheta a fost rapid orientata catre Belgia.

Doi barbati, Abderamane A. si Rabah N., arestati vineri in centrul Bruxelles-ului, au fost inculpati pentru "participare la activitatile unui grup terorist" si au fost plasati in arest provizoriu. Nascut in 1977 in Algeria, Abderamane A., a carui inculpare a fost anuntata duminica, este cunoscut serviciilor antiteroriste.

Considerat drept "un jihadist voluntar", el a fost condamnat in 2005 la sapte ani de inchisoare si la interzicerea definitiva a accesului pe teritoriul francez, pentru ca a ajutat doi militanti tunisieni sa-l asasineze pe comandantul Ahmad Shah Massoud in Afganistan pe 9 septembrie 2001, cu doua zile inainte de atentatele sangeroase ale retelei Al-Qaida in Statele Unite ale Americii (SUA).

Cu toate ca acest caz este distinct de ancheta privind atentatele de la Paris si Bruxelles, au putut fi stabilite totusi legaturi.

Kriket fusese condamnat in contumacie anul trecut in Belgia in procesul unei filiere jihadiste catre Siria, dintre care unul dintre principalii acuzati nu era nimeni altul decat belgianul Abdelhamid Abaaoud, figura cunoscuta a jihadistilor francofoni ai Statului Islamic si unul dintre presupusii organizatori ai atentatelor pariziene.

Aceasta filiera era condusa de catre Khalid Zerkani (41 de ani) din Bruxelles si "cel mai mare recrutor de candidati la jihad" din Belgia, potrivit autoritatilor belgiene.

Kriket fusese condamnat la 10 ani de inchisoare in contumacie. Ancheta a scos la iveala rolul sau de finantator al filierei Zerkani: el dadea o parte din bunurile sale obtinute prin jaf si activitati de tainuire de obiecte furate, in numele principiului musulman Ghanima (impartirea prazii de razboi).

Kriket este in arest preventiv in Franta, care poate dura pana luni sau chiar miercuri, in caz de amenintare cu atentat iminent sau din necesitatea de cooperare internationala.

