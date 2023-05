Cat de normala mai poate fi viata dupa ce traiesti teroarea mortii oricand si oriunde - reportaj din Bruxelles

Bruxelles-ul incearca sa revina incet la viata dinaintea atentatelor. Atmosfera este tensionata si inima Europei - odinioara un oras vibrant si tolerant - pare mai degraba acum gri si militarizata.

Memorialul din Piata Bursei aminteste de ziua tragica de 22 martie si de victimele care si-au pierdut viata in cele trei explozii care au zguduit capitala belgiana.

Foto: Ziare.com

La mai bine de doua saptamani de la tragedie, lumanarile ard continuu. Sutele de buchete de flori, drapelele, jucariile din plus, scrisorile si mesajele lasate in fata Bursei sunt toate o expresie a tristetii si solidaritatii.

Pe asfalt, sunt scrise cu creta mesaje de pace si de solidaritate, precum "Islamul nu este terorism", "Sa ramanem uniti", "Dragoste pentru Bruxelles", "Imaginati-va o lume traind in pace" (versurile piesei lui John Lenon, "Imagine"), "Bruxelles este in noi toti".

Foto: Ziare.com

Strazile sunt intesate de masini de politie, soldatii inarmati cu mitraliere patruleaza peste tot. Grupuri de cate doi militari sunt de serviciu si in afara cladirilor considerate sensibile, cum ar fi institutii ori hoteluri de lux. La intervale scurte de timp, trec blindate pline cu soldati care tin la vedere mitraliere infricosatoare.

Foto: Ziare.com

Cand aerul rece e strapuns de sunetul unei sirene, lumea pare ca incremeneste pentru o clipa. "Multumesc ca sunteti aici!", le-a strigat un baiat pe bicicleta miercuri soldatilor din Grand Place. Cand te apropii, nu mai par atat de infricosatori. Chiar fac cu mana turistilor care-i pozeaza si ofera jovial indicatii ratacitilor.

Rue Neuve, artera comerciala din centrul orasului, e un puhoi de oameni. Se vorbeste in toate limbile Pamantului: franceza, germana, engleza, romana, chineza.... Lumea e relaxata si cumva, dupa toata nenorocirea care a lovit recent orasul, aici oamenii gasesc resortul sa zambeasca.

Aeroportul Zaventem, o deschidere mai mult simbolica

Si aeroportul Zaventem s-a deschis de marti. E mai mult o deschidere simbolica, pentru ca va dura mult pana cand Zaventem va fi ce era odinioara: un aeroport urias, unul dintre cele mai mari ale Europei, cu 196 de porti de imbarcare pentru avioanele care zboara in toate colturile lumii.

Foto: Ziare.com

Deocamdata, exista o multime de reguli, de restrictii, si doar cateva avioane au decolat in ultimele zile de pe Zaventem.

Viata dupa atentate: Reguli noi pe aeroportul din Bruxelles de-abia redeschis

Un hangar urias serveste acum pe post de terminal de plecari. Accesul nu mai este permis in aeroport decat celor care au bilet si dupa ce trec de primul filtru de securitate. Inauntru, cateva panouri cu mesaje de solidaritate amintesc de evenimentele cumplite de pe 22 martie si de victimele ucise in cele doua explozii.

Multimea serpuieste in tacere, imprejmuita de cordoanele rosii, din catifea. Vantul suiera prin nailoanele de cort care servesc drept pereti despartitori, iar caini dresati miros fiecare bagaj.

Foto: Ziare.com

Sunt doar cateva ghisee deschise. Zeci de minute, poate o ora, se sta la rand pana la check-in. Urmeaza cateva etaje cu trepte reci si pereti gri, de beton. Sus, sunt deschise doar doua ghisee, urmeaza alte cordoane, alte cozi, si un nou filtru de securitate. Se verifica minutios fiecare bagaj, documentele sunt scanate de mai multe ori. "Ma bucur ca m-am intors la munca/Sunt fericit sa fiu aici/Trebuie sa revenim la viata noastra de dinainte" spun angajatii aeroportului.

La duty-free din zona de tranzit, unde odinioara misunau mii de oameni, e o liniste apasatoare. Magazinele si-au tras obloanele, sunt deschise doar unul cu valize, un bar si-un butic.

Intre furie si frustrare

Belgienii si strainii care lucreaza la Bruxelles sunt undeva la jumatatea distantei dintre furie si frustrare. "Belgia pare o tara fara directie, in contextul in care ne simtim mai putin in siguranta si nimeni nu isi asuma nicio responsabilitate. Viata continua, insa in locul orasului vibrant avem acum un oras gri, sub asediu constant, militarizat", mi-a spus un britanic care lucreaza in Parlamentul European.

Foto: Ziare.com

Cu tot cu masurile de securitate sportite, viata merge mai departe la Bruxelles. In contextul unei intrevederi cu jurnalisti romani la Bruxelles, secretarul general al Partidului Popular European, Antonio Lopez, puncta ca asta este de altfel si cea mai puternica arma impotriva teroristilor. "Trebuie sa-i sfidam, sa ne traim in continuare vietile, ei asta urasc cel mai tare, democratia".