Din China vin vești incredibile, care uimesc directorii marilor companii occidentale: fabrici complet robotizate, oamenii par să fi fost eliminați complet

Fabricile chineze au devenit atât de avansate încât executivilor occidentali nu le vine să creadă. FOTO Ford of Europe

China își consolidează dominația industrială printr-o transformare tehnologică accelerată, care i-a uimit pe mulți dintre directorii occidentali ce i-au vizitat recent fabricile.

„A fost cea mai umilitoare experiență din cariera mea”, a declarat Jim Farley, directorul general al companiei Ford, după un tur al mai multor uzine chineze, scrie The Telegraph.

Farley a fost surprins de nivelul avansat al tehnologiilor integrate în noile automobile — de la sisteme autonome de condus până la recunoaștere facială.

„Costurile și calitatea vehiculelor lor sunt net superioare celor din Occident”, a avertizat el. „Suntem într-o competiție globală cu China și nu este vorba doar de mașinile electrice. Dacă pierdem această cursă, Ford nu are viitor.”

El nu este singurul lider de companie care a revenit din China cu o doză de îngrijorare. Andrew Forrest, miliardar australian și fondatorul gigantului minier Fortescue, a spus că experiența sa în fabricile chineze l-a convins să renunțe la ideea de a produce în regim propriu motoare electrice pentru vehicule.

„Pot să vă duc într-o fabrică unde, de-a lungul unei benzi de asamblare de aproape un kilometru, mașinile se ridică literalmente din podea și încep să monteze componente. După câteva sute de metri, iese un camion complet funcțional. Nu sunt oameni – totul este robotic”, a spus Forrest.

Unii executivi vorbesc despre așa-numitele „fabrici întunecate” – hale complet automatizate unde roboții lucrează fără intervenție umană, astfel încât nu este nevoie nici măcar de lumină.

Greg Jackson, directorul companiei britanice Octopus Energy, își amintește o vizită într-o astfel de uzină de telefoane mobile. „Tot procesul era atât de automatizat, încât nu mai existau muncitori pe linia de producție, doar câțiva tehnicieni care monitorizau instalațiile”, a declarat acesta, potrivit Adevarul.ro

El spune că această transformare marchează o schimbare de paradigmă: competitivitatea Chinei nu mai vine din salarii mici sau subvenții, ci dintr-un număr uriaș de ingineri calificați care inovează într-un ritm amețitor.

