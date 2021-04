Informatii explozive furnizate de directorului FBI: Extremisti americani au calatorit in Ucraina pentru a lupta cu fortele pro-ruse

Afirmatiile lui Christopher Wray sunt concordante cu concluziile unui raport intern al comunitatii de informatii din SUA. Potrivit Reuters, raportul respectiv indica faptul ca americani au calatorit in Ucraina pentru a lupta cu fortele pro-ruse impotriva guvernului ales al tarii. Wray nu a precizat la ce rasisti s-a referit, dar raportul respectiv mentiona ca adepti ai suprematiei albilor din SUA sunt ''personajele cu cele mai persistente si ingrijoratoare conexiuni transnationale''.Pe de alta parte, reprezentanti ai comunitatii de informatii au transmis comitetului de informatii al Camerei Reprezentantilor ca privesc actuala mobilizare militara rusa in apropierea Ucrainei ca pe o ''demonstratie de forta''.Directorii Agentiei Centrale de Informatii ( CIA ) si Agentiei de Informatii privind Apararea (DIA) le-au transmis congresmenilor ca agentiile americane monitorizeaza miscarile ruse. ''Noi toti trebuie sa luam foarte in serios aceasta consolidare'', a subliniat directorul CIA, William BurnsGuvernul american a anuntat joi, 15 aprilie, o serie de sanctiuni financiare impotriva Rusiei si expulzarea a zece diplomati rusi, drept raspuns la o serie de atacuri cibernetice si la ingerinte in alegerile prezidentiale din 2020, actiuni atribuite Moscovei, relateaza AFP si dpa.