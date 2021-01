FBI ancheteaza 37 de persoane in dosarul mortii unui politist in urma asaltului de la Capitoliu

Politistul a fost implicat intr-o confruntare fizica cu sustinatori ai presedintelui Donald Trump care au patruns pe 6 ianuarie in Capitoliul de la Washington in timp ce Congresul valida alegerea presedintelui Joe Biden , scrie vineri publicatia New York Times, citata de Reuters.Potrivit tatalui politistului, in timpul acelei confruntari el a fost atacat cu spray cu piper si apoi lovit in cap; a fost resuscitat de doua ori de medicii de pe ambulanta, dar a murit a doua zi la spital.Brian Sicknick este a cincea victima a asaltului asupra cladirii Congresului. Printre persoanele ucise se numara si o sustinatoare a lui Donald Trump, Ashli Babbitt, care activase in fortele aeriene. Ea a fost impuscata mortal de politie in cladire.Conform unui document al FBI, citat de New York Times, 14 ofiteri din Politia Capitoliului au fost raniti in incidente.Potrivit unui procuror, care a vorbit despre o investigatie de o amploare fara precedent in istoria FBI-ului, pana marti peste 170 de simpatizanti ai presedintelui Donald Trump care au participat la asaltul asupra Capitoliului au dosare penale, numarul lor urmand sa ajunga probabil la cateva sute, unii fiind deja arestati.