Fortele de ordine federale evacueaza protestatarii din Capitoliu. Serviciile Secrete, FBI si Garda Nationala din Maryland raspund solicitarii de a interveni

Reporterii baricadati intr-un birou din Capitoliu au salutat venirea ofiterilor ca semn ca in curand cladirea va fi in siguranta, scrie NBC.Un sistem de securitate din interior i-a alertat pe toti sa se adaposteasca. Politia a continuat sa spuna ca cei din interior sunt mai in siguranta asteptand unde se afla."Multumim pentru ce faceti", au spus reporterii care au ramas in Capitoliu.Serviciile Secrete ale SUA, FBI si Garda Nationala din Maryland vor sprijini politia Capitoliului in timp ce ofiterii incearca sa retina si sa disperseze multimea de sustinatori ai lui Trump.Divizii de agenti in uniforme si agenti speciali raspund apelului, a fost confirmat pentru NBC.FBI a confirmat de asemenea ca va ajuta politia pentru " aproteja proprietatea federala si siguranta publica".Guvernatorul din Maryland, Larry Hogan, a spus ca a ordonat Garzii Nationale a statului sa actioneze rapid in sprijinul politistilor din oras.