Un negociator al FBI explica ce strategie trebuie sa folosim pentru a convinge oamenii sa poarte masca sanitara

Este imposibil sa mergi prin San Francisco si sa nu vezi pe cineva fara masca, improscand stropi de saliva in aer, ca si cum 140.000 de americani nu ar fi murit din cauza pandemiei, isi incepe Dan Gentile articolul din SFGATE Hoardele respiratorilor cu gura deschisa fac ca practic orice iesit din casa sa fie o experienta frustranta si periculoasa.Dar cum s-ar putea transforma aceste sentimente in activism eficient?Este evident ca golanii de periferie, de exemplu, gatiti cu bandane in jurul gatului, nu vor reactiona prea bine la un discurs despre cum mastile functioneaza mai bine atunci cand le porti de fapt.Asa ca jurnalistul american a apelat la Gary Noesner, fost sef al unitatii de negociere a crizei, al FBI, pentru a invata cum sa dialogam cu oameni nerezonabili care ar putea omori accidental pe cineva."De indata ce va aventurati intr-un ton sau comportament critic cu astfel de persoane, vor lua imediat o postura defensiva. Fie ca sunt sau nu puternici, se vor simti obligati sa-si apere libertatea de a face ceea ce isi doresc. Deci orice abordare in registrul critic va esua, inevitabil.", spune Noesner.Primul lucru pe care il observi cand vorbesti cu Noesner este tonul lui linistitor. Propozitiile sale suna ca niste valuri oceanice. Este un contrast puternic cu vocea asertiva pe care as vrea sa o folosesc cu persoanele care nu inteleg cuvantul asimptomatic."Ai putea sa spui: << Scuzati-ma, pot sa vorbesc cu tine o secunda? Vad ca nu aveti o masca si stiu ca este o alegere personala, dar eu am aceasta vulnerabilitate medicala (sau fiul meu, sau fiica mea). Daca nu vrei sa o faci pentru tine, ai putea so o faci pentru ca ceilalti sa se simta mai in siguranta >> ", spune Noesner, atat de convingator, incat aproape ca imi vine sa-mi pun masca, desi ma aflu in casa mea.Noesner mai explica faptul ca invocarea stiintei sau legii nu va opri acesti indivizi. Acest tip de constrangere necesita un apel personal.El descrie strategie ca un "mesaj". In loc sa dai vina pe cel fara masca, arunca problema pe tine. Fiti vulnerabil si recunoasteti ca sunteti ingrijorati, deoarece exista atatea lucruri care nu se stiu despre acest virus si asta va sperie."O alta strategie eficienta este de a va arata interesati sa ascutati si versiunea lor. Supararea acestor oameni vine in special din frustrarea ca nu sunt ascultati, intelesi, apreciati. Felul in care vorbesti influenteaza comportamentul, generand respect si incredere. Ramaneti calm si rabdator si intelegeti si recunoasteti punctele lor de vedere, apoi cereti-le sa ia in considerare si versiunea voastra, asta este cel mai bun pe care il puteti face.", mai spune Noesner.