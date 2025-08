De Ziua Forţelor Aeriene, Volodimir Zelenski numeşte un nou comandant al acestora. Care spune că este cea mai mare realizare pe care au avut-o VIDEO

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a numit duminică 3, august, pe Anatoli Krivonojko în funcția de comandant al Forțelor Aeriene ale Ucrainei, chiar de ziua acestui corp de armată, relatează EFE.

„Astăzi l-am numit pe generalul-locotenent Anatoli Krivonojko comandant al Forțelor Aeriene ale armatei ucrainene”, a anunțat Zelenski pe rețelele de social media.

După cum a relatat Unian, până acum, Krivonojko a fost comandant interimar al Forțelor Aeriene. Zelenski l-a demis pe fostul comandant Mikola Oleşciuk la 30 august 2024 printr-un decret prezidențial, în care nu specifica motivele demiterii.

