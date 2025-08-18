Furnicile, mai bune la muncă în echipă decât oamenii? Lecția surprinzătoare a naturii, dovedită de un studiu

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 18 August 2025, ora 16:59
Echipă de furnici FOTO / Unsplash

Un studiu publicat în revista Current Biology scoate la iveală un paradox fascinant: furnicile reușesc să colaboreze mai eficient pe măsură ce grupul devine mai mare, în timp ce oamenii, de regulă, își reduc efortul individual în echipe numeroase.

Cercetătorii de la Universitatea Macquarie din Australia au demonstrat că aceste insecte nu doar că nu „lenevesc” atunci când lucrează împreună, ci își sporesc contribuția, contrazicând ceea ce psihologia umană numește „efectul Ringelmann”.

Rezultatele au fost obținute prin observarea modului în care furnicile își construiesc cuiburile din frunze. Atunci când trebuie să îndoaie și să fixeze o frunză, unele dintre ele trag activ, iar altele se comportă ca ancore, păstrând tensiunea acumulată. Biologii au numit această tehnică „mecanism de clichet al forței”, comparabil cu un dispozitiv care blochează mișcarea într-o singură direcție, stocând energia pentru următorul pas, scrie Playtech.

De ce furnicile devin mai eficiente în grupuri mari

Potrivit coordonatoarei studiului, Madelyne Stewardson, fiecare furnică aproape că își dublează forța atunci când echipa crește în dimensiune. Spre deosebire de oameni, unde responsabilitatea se diluează într-un grup numeros, aceste insecte își intensifică implicarea, ceea ce le permite să construiască structuri complexe și să transporte resurse în lanțuri perfect organizate.

Această abilitate de colaborare oferă furnicilor un avantaj esențial în natură, dar are și o valoare practică pentru oameni. Cercetătorii cred că principiul ar putea fi aplicat în dezvoltarea roboților autonomi, care, programați după modelul furnicilor, ar putea colabora mai eficient în echipe. „Dacă roboții ar învăța să coopereze precum furnicile, am obține sisteme mult mai performante”, explică Chris Reid, coautor al studiului.

