Noi bombardamente ale armatei israeliene asupra unor pozitii Hamas din Fasia Gaza. Noile lovituri vin ca efect al lansarii unor baloane incendiare spre Israel

In ultima saptamana, armata israeliana a revendicat o serie de lovituri aeriene nocturne impotriva pozitiilor Hamas, gruparea islamista armata la putere in Fasia Gaza, ca raspuns la lansarea de baloane dintre care unele au provocat incendii pe terenuri agricole in sudul Israelului dar nu au facut victime.Ca raspuns la lansarea de proiectile, Israelul a inchis de asemenea incepand de marti punctul de trecere de la Kerem Shalom pe unde intra marfurile in Gaza, o fasie de pamant cu doua milioane de locuitori dintre care mai mult de jumatate traiesc sub pragul saraciei potrivit Bancii Mondiale.Miercuri seara, Israelul, care mentine o blocada asupra Gazei de mai bine de un deceniu, a anuntat reducerea "imediata" a zonei de pescuit din Marea Mediterana pentru locuitorii Gazei, de la cincisprezece la opt mile marine, inainte de a anunta noi lovituri joi dimineata devreme."Avioanele de lupta si tancurile au lovit o serie de tinte militare ale Hamas in Fasia Gaza", a declarat armata israeliana intr-un scurt comunicat."Printre tintele lovite se numara un sit militar folosit pentru fortele navale ale Hamas, infrastructura subterana si posturi de observatie", a adaugat armata, care a declarat ca a actionat ca "raspuns" la continuarea lansarii baloanelor incendiare.In Fasia Gaza, o sursa de securitate palestiniana a confirmat loviturile israeliene care au "avariat" mai multe "situri" ale Hamas si "resedinte", dar "fara a face raniti".Hamas si Israelul au purtat trei razboaie (2008, 2012, 2014) dupa ce miscarea islamista a luat controlul asupra Fasiei Gaza in 2007.In ciuda unui armistitiu anul trecut, favorizat de ONU Egipt si Qatar, cele doua parti se confrunta sporadic cu tiruri de rachete, obuze de mortiera sau baloane incendiare lansate din Gaza, precum si lovituri de represalii ale armatei israeliene.Potrivit analistilor, tirurile din Gaza au ca scop adesea sa faca presiune asupra Israelului pentru a da unda verde intrarii ajutorului financiar din Qatar in enclava, asa cum prevede acordul de armistitiu.