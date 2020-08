VIDEO Tensiuni uriase in Beirut. Fortele de ordine au folosit gaze lacrimogene impotriva manifestantilor antiguvernamentali

Protestatarii au vandalizat magazine si au aruncat cu pietre in politisti in cartierul parlamentului, potrivit Agentiei nationale de informatii.Mai multi manifestanti au fost raniti in riposta politiei, a precizat agentia oficiala.Incidentele au avut loc in ajunul unei mari manifestatii antiguvernamentale planificate sambata in tara confruntata cu o criza economica fara precedent.Provocata marti de un incendiu in depozitul unde erau stocate de sase ani 2.700 de tone de nitrat de amoniu in portul Beirut, explozia uriasa a ucis cel putin 149 de persoane si a facut 5.000 de raniti, in afara de zeci de persoane disparute si sute de mii ramase fara adapost.Autoritatile libaneze afirma ca depozitul a explodat in urma unui incendiu. Autoritatile portuare, vamile si unele servicii de securitate stiau ca acolo erau depozitate materiale chimice periculoase, dar se invinovatesc reciproc.