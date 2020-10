Turcia anunta descoperirea altor 85 de miliarde metri cubi de gaze naturale in Marea Neagra. Zacamantul se afla la frontiera maritima cu Romania

In luna august, Turcia a anuntat descoperirea celor mai mari depozite de gaze naturale din istoria sa, un camp din Marea Neagra care ar contine 320 de miliarde metri cubi de gaze naturale. Inca de atunci analistii spuneau ca aceasta este o descoperirea majora si, de asemenea, una dintre cele mai mari descoperiri la nivel global in 2020.Locul unde au fost descoperite gazele naturale este perimetrul Tuna-1, amplasat la aproximativ 150 de kilometri de coasta Turciei, la intersectia dintre frontierele maritime ale Bulgariei si Romaniei cu apele teritoriale ale Turciei si aproape de blocul Neptun din Romania, cea mai mare descoperire de gaze din Marea Neagra din ultimele decenii."Lucrarile la aceasta gaura de foraj au fost finalizate dupa ce s-a ajuns la o adancime de 4.775 de metri, asa cum era programat anterior", a spus Erdogan de la bordul navei de foraj Fatih.Presedintele Turciei a precizat ca luna viitoare nava Fatih va demara operatiunile la alte gauri de foraj la acelasi perimetru, dupa ce va reveni din port pentru lucrari de mentenanta. O a doua nava de foraj, denumita Kanuni, se indreapta si ea spre Marea Neagra pentru operatiuni de foraj, a mai spus Erdogan.Daca aceste gaze vor putea fi exploatate comercial, aceasta ar elimina dependenta Turciei de importurile de energie din Rusia Iran si Azerbaidjan.Turcia intentioneaza sa inceapa sa utilizeze aceste resurse inca din 2023. O sursa din apropierea acestui dosar a spus ca autoritatile turce mizeaza pe livrari anuale de 15 miliarde metri cubi incepand din 2025.Ankara se asteapta ca furnizorii sai de gaze naturale sa ii ofere preturi mai competitive si o mai mare flexibilitate daca vor sa isi reinnoiasca contractele pe termen lung in valoare de 16 miliarde metri cubi pe an. Aproape un sfert din contractele pe termen lung de aprovizionare cu gaze ale Turciei expira anul viitor, inclusiv cele care privesc importurile de gaze prin conducte semnate cu grupul rus Gazprom si grupul SOCAR din Azerbaidjan, precum si un contract de aprovizionare cu gaze naturale lichefiate semnat cu Nigeria.In ultimii ani, Turcia a cumparat trei nave de foraj maritim si a extins in mod semnificativ operatiunile de explorare energetica in Marea Neagra si in apele disputate din estul Mediteranei. Turcia importa in prezent aproape toata energia de care are nevoie si orice descoperire de gaze naturale ar ajuta si la reducerea unui deficit de cont curent cronic care pune presiune asupra lirei turcesti.Cu toate acestea, analistii avertizeaza ca Turcia nu are experienta in productia de gaze din ape adanci si cel mai probabil va fi nevoita sa se alieze cu o mare companie petroliera pentru a putea exploata zacamantul."Chiar daca descoperirea va fi confirmata si va fi dezvoltata, ar putea fi nevoie de patru pana la sase ani pentru a ajunge in faza de productie", a afirmat John Bowlus, editor sef la Energy Reporters.In apele teritoriale ale Romaniei, in urma cu opt ani, Petrom si Exxon au anuntat ca au descoperit zacamantul de mare adancime Neptun, estimat la 42 - 84 de miliarde de metri cubi de gaze, cea mai mare descoperire de gaze din Marea Neagra in ultimele decenii. Aceste gaze ar asigura auto-suficienta Romaniei iar, daca vor fi exportate, ar permite Romaniei sa devina un hub regional in aprovizionarea cu gaze.