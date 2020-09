Turcia: Exercitii militare in largul Ciprului, pe fondul disputei pe tema gazului cu Grecia

Exercitiul, numit "Mediterranean Storm" (Furtuna mediteraneana), va avea loc pana joi si va fi desfasurat potrivit Ankarei impreuna cu elemente din nordul Ciprului, administrat de "Republica Turca a Ciprului de Nord", entitate autoproclamata si recunoscuta doar de Turcia Potrivit Ministerului Apararii turc, exercitiul anual are ca scop "imbunatatirea instruirii reciproce, a cooperarii si interoperabilitatii" intre Turcia continentala si comandamentul fortei din nordul insulei divizate.Elementele aeriene, navale si terestre vor participa la exercitiu cu simulari de cautare si salvare de atac aerian si de lupta,potrivit unui comunicat.Tensiunea ramane ridicata intre Turcia si Grecia, membri ai NATO si vecini, ambii pretinzand dreptul de a fora in aceeasi parte a Mediteranei de Est, despre care se crede ca este bogata in resurse de hidrocarburi.Ciprul este impartit intre sudul grec si nordul turc nerecunoscut international din 1974, cand Turcia a invadat insula ca raspuns la o lovitura de stat.Ambele tari au efectuat exercitii militare rivale in zona unde o nava de cercetare turca, escortata de vase de razboi , efectueaza operatiuni de forare pana la 12 septembrie.NATO si Uniunea Europeana au oferit mediere in disputa. Cu toate acestea, Ankara si Atena nu au confirmat inca discutii.