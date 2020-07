VIDEO A doua seara de proteste la Belgrad: Politia a folosit gaze lacrimogene, mai multe persoane au fost ranite

Demonstranti na Trgu Nikole Pasica pre nego sto je policija bacila suzavac i rasterala ih ka Terazijama pic.twitter.com/Z1xR1V1ddg - BIRN Srbija (@BIRNSrbija) July 8, 2020

Policija upravo rasterala demonstrante na ulazu u Knez Mihajlovu pic.twitter.com/ixo52pOVpJ - BIRN Srbija (@BIRNSrbija) July 8, 2020

Protestele au inceput pasnic marti seara. Studenti si familii au participat, fiind nemultumiti de decizia autoritatilor. Cand demonstratia a ajuns la Parlament, politia a intervenit si a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa multimea.Nationalistii de extrema dreapta au fost invinuiti ca au alimentat protestele si teoriile conspiratiei cu privire la pandemie.Presedintele sarb Alexander Vucic a condamnat miercuri evenimentele, pe care le-a caracterizat ca "cea mai brutala violenta politica" din ultimii ani si a facut apel la incetarea protestelor, subliniind ca exista riscul cresterii infectarilor.Miercuri seara, politia s-a confruntat din nou cu protestatarii, care au aruncat cu pietre si sticle incendiare.Politia a folosit gaze lacrimogene si in Novi Sad, al doilea cel mai mare oras sarb. Imagini suprinse arata un incendiu in primarie, iar in orasul Nis, protestatarii au aruncat cu pietre inspre sediul partidului aflat la putere. Serbia a inregistrat in ultimele zile o crestere a numarului de infectii cu noul coronavirus. Marti a fost raportat cel mai mare numar de decese de pana acum. Intr-un mesaj televizat, Vucic a spus ca au fost inregistrate 13 decese, ca 120 de oameni sunt conectati la ventilatoare si ca 4.000 sunt tratati in spitale.Situatia, a mai spus el, este alarmanta in Belgrad. Pentru capitala, presedintele a impus o interdictie privind adunarile mai mari de 5 persoane, dar si una de circulatie, incepand cu ora 18.00, vineri seara, si 05.00, luni dimineata.Vucic a adaugat ca aceste masuri pot fi extinse la nivel national.Miercuri, presedintele a spus ca interdictia de circulatie ar putea sa nu fie totusi impusa in capitala, dar ca vor fi anuntate masuri restrictive. Echipa care se ocupa de raspunsul la criza provocata de Covid-19 urmeaza sa ia o decizie joi.Serbia, cu o populatie de aproximativ 7 milioane de locuitori, a inregistrat pana in prezent putin peste 17.000 de cazuri de Covid-19 si 341 de decese, potrivit datelor Johns Hopkins University. In ultima perioada au fost raportate zilnic in jur de 300 de cazuri noi.De la inceputul epidemiei aici a fost impusa starea de urgenta pentru mai multe localitati.Opozitia a acuzat presedintele ca a ridicat restrictiile prea devreme, in luna mai, permitand organizarea de meciuri de fotbal cu spectatori, intre altele. O alta acuzatie a fost aceea ca, in primele saptamani, Guvernul nu a raportat numarul real de decese asociate Covid-19.Unele restrictii au fost reinstalate saptamana trecuta in zone in care exista focare. Prim-ministrul Ana Brnabic a fost huiduita in timpul unei vizite la Novi Pazar, unul dintre cele mai afectate orase din tara.In urma confruntarilor violente din capitala, autoritatile au spus ca 43 de politisti au fost raniti.