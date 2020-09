VIDEO Confruntari intre fortele de ordine si migrantii din Lesbos. Politia a folosit gaze lacrimogene

#NewsAlert: Earlier today illegal migrants rioted with Greek riot police in #Lesvos, after some migrants threw rocks and bottles toward police, trying to clear peacefully the grocery store parking lot for customers. #Greece pic.twitter.com/90eKHGEhN4 - Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) September 12, 2020

▶️ Greek police fired tear gas to disperse migrants and refugees protesting conditions in migrant camps on the island of Lesbos.



Violence broke out after hundreds of people marched to the main town of Mytilene from the congested camps.



(REUTERS) pic.twitter.com/S2d7R14T4d - The Voice of America (@VOANews) February 3, 2020

Mii de solicitanti de azil dormeau in strada, in ultimele patru nopti, din cauza incendiului care se presupune ca a fost pus intentionat si in urma caruia a ars tabara de refugiatia Moria, iar eforturile ca acestia sa fie mutati nu s-au materializat.Ciocnirile intre migranti si politisti au avut loc sambata, langa o tabara temporara construita de autoritatile din Grecia unde sute de tineri s-au adunat sa protesteze, aruncand cateva pietre in fortele de ordine care au raspuns cu gaze lacrimogene.Un foc pus mai devreme in cursul acestei zile langa o blocada a politiei a fost stins de catre pompieri, mai relateaza sursa citata."Libertate" scris pe o pancarta a unuia dintre protestatari. "Vrem sa plecam din Moria", indica o alta pancarta."Protestam pasnic impotriva noii tabere improvizate si politia a aruncat in noi cu gaze lacrimogene. Bebelusul meu a avut iritatii la ochii din cauza gazelor", a spus, pentru AFP, Zola, o femeie congoleza care isi tinea in brate bebelusul in varsta de cinci luni."In Moria putea veni si pleca liber, insa aceasta noua tabara improvizata este ca o inchisoare", a adaugat femeia.Unele persoane prezinta probleme respiratorii din cauza gazelor lacrimogene si au fost transportate la ambulante, potrivit migrantilor. "Trei oameni au lesinat si au fost dusi la spital", a declarat un barbat congolez pe nume Papouch, pentru AFP.Notis Mitarachi, ministrul grec al Imigratiei, a afirmat sambata ca nou tabara, aflata la cativa kilometri de Moria si intr-un loc apropiat de mare, se va deschide cel tarziu sambata, avand o capacitate de 3.000 de persoane."Teste rapide pentru coronavirus vor fi facute la intrarea in tabara", a precizat Mitarachi, pentru Skai TV.Alexandros Ragavas, un purtator de cuvant al Ministerului Imigratiei, a adaugat ca migrantii din categoriile vulnerabile care cauta azi vor fi primiti prioritar in noua tabara temporara."Vom acorda prioritate familiilor. Vor fi corturi de sase persoane iar tabara va fi separata pe criterii etnice. Procesul de mutare a oamenilor va incepe astazi", a spus Ragavas, pentru AFP.Grupurile locale de voluntari au avut dificultati in a alimenta migranti care cauta azil cu mancare si apa."Dormim in tarana sau pe drum, sub cerul liber", arata o postare pe un grup de Facebook al migrantilor care locuiau in fosta tabari, precizand ca unii oameni si-au gasit adapost sub copacii din zona unui cimitir local.Dormind pe marginea drumului sau in parcari, barbati, femei si copii s-au folosit de ce au putut gasi in zona, cum ar fi prelate fixate de crengile copacilor pentru a se putea adaposti de soarele puternic, a conchis sursa mentionata.Zece state membre ale Uniunii Europene (UE) s-au angajat sa primeasca 400 de minori neinsotiti, evacuati de pe Insula Lesbos in Grecia continentala, dupa incendiul care a devastat tabara insalubra si suprapopulata de la Moria, a anuntat ministrul german de Interne Horst Seehofer, relateaza AFP.