VIDEO Proteste masive la Paris in noaptea dinaintea carantinarii Frantei. Politia a folosit gaze lacrimogene

Franta a intrat in carantina pentru 30 de zile incepand cu ora 0,00 de vineri, 30 octombrie. Zeci de mii de locuitori ai Parisului au parasit orasul cu putin timp inainte de impunerea masurilor restrictive, iar blocajele rutiere generate de exodul masiv s-au intins pe aproximativ 700 de kilometri. Cei care au parasit capitala Frantei au preferat sa petreaca carantina in provincie, alaturi de familie.Pe de alta parte, zeci de mii de oameni ramasi in capitala au iesit pe strazi sau s-au inghesuit la restaurante intr-un fel de petrecere inainte de impunerea masurilor restrictive.O parte dintre protestatari au scandat lozinci anti-guvernamentale si au distrus diverse obiecte de pe spatiul public. Din acest motiv, Politia a folosit gaze lacrimogene pentru a-i dispersa.In aceasta carantina, raman deschise scolile, serviciile publice - primariile, prefecturile, serviciile sociale, bancile si posta - supermarketurile, farmaciile.Transportul in comun va functiona, restaurantele pot ramane deschide dar doar pentru livrari nu si pentru consumul la fata locului, arata rfi.ro Comertul neesential, salile de cinema ori spectacole, parcurile de atractii precum Disneyland - sunt toate inchise timp de o luna, pana pe 1 decembrie. Dar, asa cum a spus presedintele Emmanuel Macron , daca peste 14 zile se va observa o scadere a numarului de imbolnaviri, toate magazinele pot fi redeschise.Francezii vor lucra de acasa 5 zile din 5, cu exceptia celor care nu isi pot derula munca pentru ca au nevoie de un echipament special. Iar cei care se vor deplasa, asadar, la locul de munca se vor putea deplasa doar in baza unei derogari oferite de angajator.Francezii mai pot iesi din case pentru a face un mic exercitiu sportiv, timp de o ora, pentru a merge la farmacie, pentru a face cumparaturi de prima necesitate ori pentru a ajuta o persoana ce are nevoie de asistenta.Se va putea iesi din casa pe o distanta de 1 km in jurul casei pentru a face jogging dar nu pentru a juca baschet iar parcurile si plajele raman deschise.Francezii nu isi vor putea vizita amicii, pana pe 1 decembrie si nu pot calatori in Franta. Exceptia este week-end-ul acesta, cand francezii se intorc din vacanta de Toussaint.200.000 de magazine vor ramane inchise in aceasta dificila luna noiembrie.Amenda pentru incalcarea interdictiilor este de 135 de euro iar suma creste in functie de numarul de abateri.Pentru fiecare luna de carantina sunt alocate Fondului de Solidaritate mai multe miliarde de euro, fond destinat companiilor extrem de afectate in aceasta perioada. In plus, aceste societati nu vor trebui sa achite cotizatiile sociale in perioada de carantina.