VIDEO Protestele "vestelor galbene" s-au reluat la Paris. Politia a folosit gaze lacrimogene sa imprastie sute de manifestanti

Sute de manifestanti s-au strans in doua piete din Paris pentru marsuri autorizate. Unul dintre marsuri a inceput fara incidente, insa celalalt a fost intarziat, dupa ce politistii au folosit gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe protestatarii care parasisera traseul stabilit si dupa ce unii manifestanti au incendiat pubele si o masina. Pana la ora locala 13.00, au fost retinuti 154 de manifestanti.Autoritatile au interzis protestele in centrul Parisului, inclusiv pe Champs-Elysees.Miscarea "vestelor galbene" a izbucnit la finalul anului 2018, din cauza cresterii taxelor, dar si a unei legi a pensiilor. Francezii au iesit in strada in fiecare zi de sambata, cu exceptia ultimelor luni, cand nu au existat proteste din cauza restrictiilor cu privire la pandemia de coronavirus.