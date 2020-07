Compania de transport public din Berlin schimba numele unei statii de metrou, considerat rasist

Anuntul vine pe fondul unei rafuieli la nivel mondial cu mostenirea ingropata a rasismului si a crimelor coloniale care stau la baza multor societati occidentale, declansate de moartea afro-americanului George Floyd, din cauza relelor tratamente aplicate de un ofiter de politie alb.BVG din Berlin a spus ca statia de metrou "Mohrenstrasse" (Strada Maurilor), ce contine termenul medieval pentru oamenii din Africa de Nord, va fi redenumita dupa o alta strada din apropiere, Glinkastrasse, botezata astfel dupa numele compozitorul rus din secolul al XIX-lea Mihail Ivanovici Glinka, informeaza Reuters, citat de AGERPRES.Statia de metrou aflata la cateva sute de metri de Poarta Brandenburg, chiar in centrul Berlinului, a avut mai multe denumiri de-a lungul timpului, de la deschiderea sa in 1908. Actualul nume dateaza din 1991.Desi cuvantul "mohr" nu mai este folosit in limba germana moderna, lingvistii sustin ca o conotatie peiorativa dateaza din secolul al 18-lea, iar trecutul la care duce cu gandul acest cuvant a determinat plangeri pentru utilizarea sa in numele anumitor strazi.Luna trecuta, activisti neidentificati au lipit peste aceasta denumire afisata la intrarea in statia de metrou una temporara: "George Floyd Street" (Strada George Floyd).