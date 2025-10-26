Georgia se ofera sa trimita 500 de militari in Afganistan

Luni, 31 Martie 2008, ora 18:03
Georgia se ofera sa trimita 500 de militari in Afganistan

Georgia se ofera sa trimita 500 de militari pentru forta NATO din Afganistan, a anuntat o sursa din Ministerul Apararii luni, cu doua zile inainte de summit-ul Aliantei de la Bucuresti, unde Georgia spera sa fie inclusa in Planul de actiuni pentru aderare (MAP), informeaza Reuters.

"Au loc discutii legate de trimiterea a 500 de militari georgieni in Afganistan", a spus sursa.

Deocamdata, Georgia are un medic in Afganistan, dar sute de militari in Irak in coalitia condusa de Statele Unite. Tarile din NATO sunt presate in legatura cu trimiterea de trupe suplimentare in Afganistan, iar unele membre refuza sa-si desfasoare militarii in sudul afgan, zona cea mai periculoasa. Georgia spera ca la Bucuresti sa fie invitata in MAP, pasul decisiv catre aderarea la NATO, dar Rusia se opune categoric.

Georgia si-a marit nivelul trupelor din Irak de la 850 la 2.000 anul trecut, dar ulterior a spus ca pana in august 2008 contingentul va ramane la 300 militari.

Dupa ce liderul georgian Mihail Saakasvili a discutat cu George W. Bush la Washington luna aceasta, oficialii de la Tbilisi au spus ca aceasta reducere de efective militare nu va mai avea loc si contingentul va ramane la nivelul actual pana la sfarsitul anului.

