Politia din Georgia a tras cu tunuri cu apa si gaze lacrimogene in protestatarii care sustin ca alegerile au fost falsificate

Mici grupuri de protestatari au inceput sa arunce cu pietre in politisti. Demonstrantii s-au mutat in fata cladirii comisiei situata pe cel mai important bulevard din capitala, Rustaveli, unde mii de oameni protestau pasnic.Potrivit politiei, protestatarii au incercat sa intre in cladirea Comisiei Electorale Centrale."In conditiile in care protestatarii au folosit metode violente si nu au respectat instructiunile politiei, Ministerul de Interne a folosit o forta proportionala, in cadrul prerogativelor sale", a anuntat institutia intr-un comunicat.Opozitia cere demisia sefului Comisiei Electorale Centrale, Tamar Zhvania, si organizarea unor noi alegeri.Potrivit rezultatelor oficiale, partidul de guvernamant Visul Georgian a castigat 48,23% din voturi, iar cel mai mare partid de opozitie, Miscarea Nationala Unita, 27,18% din voturi.Dupa ce rezultatul a oferit partidului de guvernamant dreptul de a forma guvernul, opt partide de opozitie, intre care Miscarea Nationala Unita, au anuntat ca vor boicota Parlamentul.Opozitia acuza partidul aflat la putere si pe sustinatorii acestuia de cumparare de voturi, amenintari impotriva alegaturilor si observatorilor si de ilegalitati in timpul procesului de numarare a voturilor.Liderii partidului Visul Georgian au respins acuzatiile.Economia Georgiei a fost grav afectata de epidemia de coronavirus. Guvernul a anuntat, sambata, ca incepand de luni va impune oma nilor sa stea in case intre 10 p.m. si 5 a.m., in marile orase, din cauza cresterii puternice a numarului de cazuri de la inceputul lunii septembrie.