Politia din Seattle a intervenit in forta pentru a elibera o asa-numita "zona autonoma" creata in oras

Politistii, echipati cu casti si echipamente de protectie, au intrat in "zona autonoma" dimineata si au arestat 31 de oameni pentru ca au refuzat sa plece, pentru atac si alte fapte, potrivit unei postari pe Twitter a politiei.Politia a intervenit dupa ce primarul din Seattle, Jenny Durkan, a declarat ca protestul din jurul sectiei de est a departamentului de politie si din Cal Anderson Park este "o adunare ilegala", a declarat sefa politiei, Carmen Best, intr-un comunicat care a facut referire la o serie de impuscaturi si moartea a doi adolescenti.Procurorul general al Statelor Unite, William Barr, a apreciat-o pe Best intr-un comunicat, pentru ca a facut distinctie intre dreptul de a protesta si faptele violente, "restaurand domnia legii".Harry "Rick" Hearns, un protestatar care a oferit protectie armata la Capitol Hill Organized Protest timp de 24 de zile, a declarat pentru Reuters ca a sustinut interventia politiei in proportie de "1000%". El a atribuit violentele unor outsideri care, in opinia sa, au umbrit ocupatia pasnica lunga de o luna.