Premiile Pulitzer 2021: Distinctie speciala pentru adolescenta care a filmat cu telefonul mobil momentul uciderii lui George Floyd

Multi dintre castigatori au fost recompensati pentru relatari despre pandemia de COVID-19 si despre protestele care au izbucnit dupa moartea lui George Floyd in mai 2020."Institutiile media din Statele Unite s-au confruntat cu complexitatea relatarilor succesive despre o pandemie globala, constientizarea problemei rasismului si contestarea vehementa a rezultatelor alegerilor prezidentiale", a precizat Mindy Marques, copresedinta comitetului Pulitzer, cu prilejul anuntului de decernare difuzat online.Comitetul a mai anuntat acordarea unei distinctii speciale Darnellei Frazier, adolescenta care a inregistrat cu telefonul mobil momentul uciderii lui George Floyd, pentru a sublinia "rolul crucial al cetatenilor in procesul cautarii adevarului si a dreptatii de catre jurnalisti".Reporterii Reuters au fost premiati in categoria "jurnalism explicativ" pentru o "analiza de pionierat a datelor" care a aratat cum o procedura juridica obscura, cea a "imunitatii calificate", protejeaza fortele de ordine impotriva urmaririi penala in situatiile cand folosesc excesiv forta.Acestia au impartit premiul pentru "jurnalism explicativ" cu Ed Yong, de la The Atlantic, care a fost apreciat de comitetul Pulitzer pentru "o serie de articole lucide si definitorii despre pandemia de COVD-19".The Boston Globe a castigat in categoria "jurnalism de investigatie", iar The New York Times a fost recompensat in categoria "serviciu public" pentru articolele despre pandemia de coronavirus.Anuntarea castigatorilor de anul acesta, programata initial pentru 19 aprilie, a fost amanata cu aproape doua luni pentru a permite celor 18 membri ai comitetului sa se intalneasca si sa dezbata propunerile in persoana si nu de la distanta.Premiile Pulitzer, cele mai prestigioase distinctii din jurnalismul american, au fost create de ziaristul american de origine maghiara Joseph Pulitzer si se acorda incepand cu anul 1917. Castigatorul fiecarei categorii primeste 15.000 de dolari, cu exceptia laureatului pentru Public Service, care primeste o medalie de aur. Pulitzer se acorda in 21 de categorii, dintre care 14 sunt dedicate jurnalismului , iar sapte recompenseaza realizari deosebite in domeniul artelor.