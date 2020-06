Statuia lui Cristofor Columb din Boston, decapitata

Ziare.

Potrivit AFP, citata de Agerpres, purtatorul de cuvant al politiei locale din Boston,a declarat ca o ancheta este in curs de desfasurare, dar ca nu au fost facute arestari.Statuia decapitata ridicata in onoarea exploratorului italian era amplasata in parcul Cristofor Columb, in inima acestui oras din New England. Statuia a mai fusese vandalizata, in ultimii ani, imaginea lui Cristofor Columb fiind contestata in Statele Unite.Columb este o figura istorica marcanta cunoscut drept "descoperitorul Americii", dar si considerat una dintre figurile genocidului amerindienilor, indigenilor in general.Mai mult, zeci de orase americane au inlocuit sarbatorirea Zilei lui Columb din octombrie - care a devenit sarbatoare federala in 1937 - cu o zi in amintirea "popoarelor indigene"."Cred ca este bine sa valorificam valul de proteste impotriva rasismului care zguduie in prezent tara", a declarat miercuri pentru AFP o persoana care facea jogging si a trecut pe langa monumentul decapitat din Boston. "La fel ca negrii din aceasta tara si indigenii au fost maltratati. Aceasta miscare este puternica si (decapitarea) este foarte simbolica".O alta statuie a exploratorului a fost inlaturata marti seara in Richmond, Virginia, si tarata langa un lac.Saptamana trecuta, guvernatorul statului Virginia, unde s-au instalat primii colonisti englezi si care a fost centrul Americii sclavagiste, a declarat ca intentioneaza sa inlature rapid o alta statuie din oras, cea a comandantului-sef al armatei sudiste, generalul Robert E. Lee.