SUA: Mii de americani au sarbatorit in strada abolirea sclaviei

"Sunt o femeie de culoare, traiesc in aceasta tara de 20 de ani si ma aflu aici pentru a spune ca vietile negrilor conteaza, cele ale copiilor si fratilor mei, pentru a putea trai intr-o tara sigura", a declarat pentru AFP Tabatha Bernard, 38 de ani si originara din Trinidad si Tobago, in imensul cortegiu de la New York.Manifestatii cu ocazia 'Juneteenth', acea zi din 1865 cand ultimii sclavi au fost eliberati la Galveston, Texas, au fost organizate in cele patru colturi ale tarii.La Washington , protestatarii denuntand "rasismul, opresiunea si violentele politiei" s-au adunat mai intai in jurul Memorialului lui Martin Luther King la apelul jucatorilor profesionisti din cluburile locale de baschet.In apropierea Casei Albe, manifestatia a fost festiva in nou numita 'Black Lives Matter Plaza' unde sute de persoane au dansat in sunete de Go-go Music inainte de a defila pe strazile din centrul capitalei federale."Nu vom putea elimina toti politistii rasisti", a explicat Joshua Hager, 29 de ani, dar "vrem ca majoritatea sa fie concediati si sa fie trasi la raspundere".Partenera sa, Yamina BenKreira, si-a exprimat dorinta ca istoria afro-americanilor sa fie predata mai bine pentru ca tinerii "sa constientizeze" aceste discriminari.In ultimele saptamani, apelurile in favoarea demontarii monumentelor in amintirea soldatilor confederati prezente peste tot in sudul tarii, s-au inmultit.La radacinile acestei miscari care a redeschis ranile rasiale din America : moartea lui George Floyd, un afro-american de 46 de ani, asfixiat sub genunchiul unui politist alb in timpul arestarii sale la sfarsitul lunii mai la Minneapolis.La 60 de ani dupa miscarea pentru drepturi civile, minoritatea de culoare din SUA (13% din populatie) a fost ocolita de prosperitate. Mai saraca, mai bolnava, aceasta este subreprezentata la nivel politic si este victima incarcerarilor in masa.Manifestatii uriase, uneori umbrite de violente, pentru a denunta aceasta situatie au continuat dupa uciderea unui alt afro-american, Rayshard Brooks, la 12 iunie de catre politia din Atlanta.Ca si la Minneapolis, politistul in cauza a fost demis si apoi inculpat pentru crima.Intr-o alta afacere, primaria orasului Louisville, in Kentucky, a anuntat concedierea unui politist implicat in moartea unei infirmiere afro-americane, Breonna Taylor, ucisa in apartamentul sau in martie.Daca a denuntat moartea lui George Floyd si Rayshard Brooks, presedintele Donald Trump mai degraba i-a atacat pe manifestanti, lansand constant apeluri la "lege si ordine".Miliardarul republican care candideaza pentru al doilea mandat isi reia mitingurile de campanie sambata la Tulsa, in Oklahoma. El a provocat indignare alegand initial data simbolica de 19 iunie si a fost nevoit sa il amane pentru a doua zi.Orasul este marcat de amintirea uneia dintre cele mai grave revolte rasiale din istorie, cand pana la 300 de afro-americani au fost masacrati de o multime de albi in 1921.De teama unor altercatii in contextul in care peste 100.000 de persoane sunt asteptate in comitatul cu 650.000 de locuitori, primarul a decretat stare de asediu partiala pana duminica, dar presedintele SUA a obtinut anularea acesteia."Distrati-va bine!", le-a scris el pe Twitter partizanilor sai.In ajunul acestui miting, in cursul caruia Donald Trump spera sa dea un nou elan campaniei sale, 'Juneteenth' a dat loc unei sarbatori in strada familiale.Chris, un afro-american de 30 de ani, l-a luat in deradere de presedintele care afirma ca a facut "foarte celebra" aceasta sarbatoare. "Niciunul dintre partizanii sai nu poate pretinde sa ignore trecutul rasist al maretei sale Americi", a spus el. Joe Biden a calificat afirmatiile adversarului sau la prezidentialele din noiembrie ca "grotesti".Descendentilor lui Harriet Tubman si Frederick Douglass, doi fosti sclavi de culoare simboluri ale abolitionismului, fostul vicepresedinte al lui Barack Obama le-a exprimat in aceasta zi de comemorare "increderea" sa in urmarirea justitiei rasiale in Statele Unite.