Uciderea lui George Floyd la Minneapolis ii scoate pe americani in strada

Sute de persoane s-au adunat in mai multe orase din tara, ca si in fata Casei Albe de la Washington, dar si la New York, Dallas, Houston, orasul natal al victimei, sau in Las Vegas, Des Moines, Memphis si Portland. In Atlanta, vehicule ale patrulei de politisti au fost incendiate.Starea de asediu este in vigoare de vineri la Minneapolis. Manifestantii au fost indepartati cu gaze lacrimogene.Familia lui George Floyd, de 46 de ani, cu care presedintele Donald Trump a anuntat ca a vorbit, a salutat arestarea politistului drept un prim pas catre "calea spre justitie", dar a spus ca este "tardiva" si insuficienta."Noi vrem sa fie acuzat de omucidere voluntara cu premeditare. Si vrem ca si ceilalti agenti implicati sa fie arestati", a transmis familia intr-un comunicat.Deocamdata, doar politistul Derek Chauvin " a fost arestat", a declarat comisarul John Harrington, de la Departamentul de Securitate civila din Minnesota.Chipul acestul agent a facut inconjurul lumii, dupa ce un videoclip in care el il aresta in mod violent pe Floyd pentru un delict minor a devenit viral. El i-a apasat gatul cu genunchiul in ciuda faptului ca George Floyd spunea ca nu poate sa respire.Derek Chauvin si cei trei agenti implicati au fost concediati si anchete federale si locale au fost deschise pentru a stabili responsabilitatile lor.Chauvin este acuzat ca a comis un act crud si periculos care i-a cauzat moartea si de omor prin imprudenta, a precizat procurorul din comitatul Hennepin, unde se afla Minneapolis.In a treia noapte de revolte din Minnesota, in nordul tarii, manifestantii cer sanctiuni penale in conformitate cu gravitatea faptei.Garda nationala a fost trimisa pentru a restabili linistea si starea de asediu a fost decretata vineri seara, la ora locala 20.00, pana a doua zi, la ora 6.00, in contextul in care un comisariat a fost incendiat in noaptea precedenta si mai multe magazine jefuite.In fata Casei Albe, manifestantii cu pancarte pe care scria "Stop Killing Us" (Nu ne mai ucideti) si "Black Lives Counts" (Vietile negrilor conteaza), cerand sa se faca "dreptate pentru George Floyd".Donald Trump, care a denuntat de mai multe ori o crima "tragica", i-a atacat pe cei care au jefuit magazinele. "Talhariile vor fi imediat primite cu gloante", a scris el intr-un mesaj pe Twitter, pe care reteaua de socializare a decis sa-l semnaleze drept o "apologie a violentei".